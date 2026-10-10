Denuncian que balearon una formación del tren San Martín en pleno recorrido y Trenes Argentinos limitó el recorrido

Una formación del Tren San Martín fue baleada nuevamente cerca del Arroyo Pinazo, casi en la estación Sol y Verde, en José C. Paz, este viernes. Debido al nuevo hecho de inseguridad, Trenes Argentinos limitó el recorrido del ramal y no descarta que la medida continúe. Si bien, esta vez los balazos no impactaron en la formación, la medida preventiva buscó resguardar la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario.

Según informaron autoridades del sector, este episodio se suma a otros tres incidentes similares registrados en la misma zona durante los últimos dos meses y ya fue denunciado ante la Justicia.

Tras registrarse el incidente, los trenes de ese ramal funcionaron de manera limitada durante el resto del viernes. Funcionó desde Retiro hasta José C. Paz, sin llegar a Pilar y Cabred.

Según se informó, la decisión de acortar el recorrido quedó en manos del personal policial de la brigada de seguridad que viaja en las formaciones, quienes junto al personal de Trenes Argentinos evalúan si el paso por determinado sector es seguro.

Los balazos producidos de este viernes no son aislados. "El hecho se suma a otros ataques con armas de fuego registrados previamente en el mismo sector durante los meses de agosto y septiembre, que afectaron a otras tres formaciones de la línea San Martín y provocaron daños materiales", informó la empresa Trenes Argentinos a través de un comunicado publicado en su web oficial.

En el mismo comunicado, puntualizaron que la empresa "hizo las correspondientes denuncias penales ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de San Martín.

Denuncias que quedaron caratuladas como "homicidio agravado en grado de tentativa e intimidación pública".

En las presentaciones judiciales, la empresa exigió el cese inmediato de las agresiones y la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad del servicio.

Además informaron que la empresa Trenes Argentinos abrió un canal de comunicación con el municipio, las autoridades provinciales y la Policía Federal, pidiendo que se refuerce la custodia permanente de la traza ferroviaria en la zona; especialmente durante las franjas horarias de mayor riesgo.

Fuente: Clarín