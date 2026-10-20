Declararon culpable al único acusado por el crimen de Azul Semeñenko, la mujer trans asesinada de 25 puñaladas en Neuquén

Un jurado popular encontró culpable a Roberto Daniel Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko , la mujer trans asesinada a puñaladas en Neuquén en septiembre de 2025.

La decisión fue unánime en los puntos centrales de la acusación, incluyendo el ensañamiento y la violencia de género, mientras que la agravante por odio a la identidad de género recibió 10 votos favorables.

El veredicto se comunicó anoche, tras la deliberación de los 12 integrantes titulares del jurado. Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha de la audiencia de cesura, donde se determinará la pena. La calificación legal aplicada contempla la prisión perpetua .

Según la investigación, el homicidio ocurrió durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025 en la vivienda de Sánchez, ubicada en Copahue al 1100 , en la ciudad de Neuquén.

El fiscal jefe Juan Agustín García explicó que el acusado contactó a Semeñenko en la esquina de Félix San Martín y Santa Cruz , y ambos llegaron juntos al domicilio.

Dentro de la casa, Sánchez atacó a la mujer trans con golpes y un arma blanca. La autopsia confirmó que la víctima recibió 25 heridas de arma blanca , lo que le provocó una hemorragia interna masiva tras dañar el corazón y la aorta torácica. El jurado consideró probado el ensañamiento, uno de los agravantes principales.

La fiscalía sostuvo que, tras el asesinato, Sánchez trasladó el cuerpo en su camioneta , envuelto en una lona y sujeto con alambres y sogas.

El cadáver fue arrojado en un canal de desagüe en la calle Pergamino , donde fue hallado el 14 de octubre de 2025 por personas que pasaban por el lugar, casi tres semanas después del crimen.

El fiscal García detalló que el traslado se realizó la madrugada siguiente al homicidio, alrededor de las 4 de la mañana. Según su alegato, Sánchez mantuvo el cuerpo en su domicilio durante 24 horas antes de deshacerse de él.

Durante el debate oral, declararon efectivos policiales, médicos, psiquiatras, antropólogas, vecinos, familiares y compañeras de la víctima .

Todos estos testimonios y pruebas fueron parte de la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) .

El fiscal jefe García, junto a las asistentes letradas Agustina Bouyer y Agustina Jarry , llevó adelante la acusación, con la investigación a cargo de la fiscal de Homicidios Guadalupe Inaudi . La querella, representada por Fernando Gómez y Shirley Sarasola , adhirió al planteo de la fiscalía.

La próxima instancia será la audiencia de determinación de pena , donde se formalizará la sanción que deberá cumplir Sánchez tras la declaración de culpabilidad.

Fuente: TN