Decisión calculada: Karina Milei acelera acuerdos con los aliados de la Casa Rosada y levanta su perfil

Su hermano presidente le dice “ el jefe ”, la compara con Moisés y es la funcionaria más poderosa del gabinete , pero los argentinos casi no conocen la voz de Karina Milei. Hasta ahora.

Algo empieza a cambiar en la cúpula del poder libertario. La secretaria general de Presidencia levantó el perfil como nunca antes en los casi tres años de gestión de Javier Milei. No es casual, es una decisión calculada que persigue un efecto. Faltan doce meses para la elección presidencial y en los despachos más importantes de la Casa Rosada se trazaron el 31 de octubre como fecha límite para sellar acuerdos con potenciales aliados y suspender las PASO .

La suspensión de las primarias no está asegurada y Karina -con el consejo de Martín y Eduardo “Lule” Menem y las gestiones de Diego Santilli- piensa en cómo lidiar con los gobernadores que no acompañen su iniciativa. “ Si no hay luz verde, habrá que cambiar la estrategia ”, reconocen cerca de la presidenta de La Libertad Avanza.

Antes del operativo seducción de Santilli, Luis Caputo y el Presidente para persuadir a trece mandatarios provinciales en París, cerca de la hermanísima sugerían que quienes no apoyaran la reforma política se convertirían en opositores con competencia dura y real . Queda por ver si con una economía al borde de la recesión técnica y ruido interno por el futuro incierto del jefe de Hacienda , Luis Caputo, hay resto para cumplir con amenazas que pongan en riesgo la gobernabilidad.

Por eso, en medio de la cuenta regresiva para ordenar la armada libertaria, Karina busca poner en valor su perfil y no dejar que sean otros nada más los que construyan el relato sobre su figura

Ella será la encargada de sellar los acuerdos con gobernadores . Ya había ensayado esa fórmula en el pasado, al aparecer en reuniones con Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo , dos aliados formales de LLA. Hace dos meses, también participó de un encuentro de gestión y político con el santafesino Maximiliano Pullaro y difundió parte de las palabras que le transmitió en esa reunión privada en Balcarce 50 en redes.

La cuenta de Casa Rosada en X es la elegida para que se reproduzca la voz de la jefa del partido violeta, un misterio para la mayoría de los argentinos. El registro digital de sus apariciones crece.

En ese perfil -en vez del personal, que utiliza en contadas ocasiones, para jugar cartas más decisivas como su apoyo (que resultó insuficiente) a Manuel Adorni- reprodujo su viaje con Santilli a Salta del martes, que incluyó un discurso de 50 segundos .

En el paisaje imponente de La Puna participó de la inauguración Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto , a cargo de la empresa coreana POSCO. La recibieron dos aliados del oficialismo y " peronistas con peluca ", el catamarqueño Raúl Jalil y el anfitrión Gustavo Sáenz , quienes también acompañaron al Presidente en la capital francesa y, en marzo, en Nueva York .

Los proyectos de RIGI que antes se anunciaban fríamente en redes serán un insumo para que Karina, sola o con su hermano, recorra el país. El 19 del corriente visitará Neuquén y se mostrará con el gobernador de la provincia de Vaca Muerta, Rolando Figueroa.

Ese día, el Presidente emprenderá su viaje a España , un mes antes antes de las elecciones anticipadas que muy probablemente consagren a sus aliados de la derecha ibérica.

La secretaria general de Presidencia no lo acompañará . Tampoco estará con él en su vigésimo viaje a los Estados Unidos para apoyar a Donald Trump en una gala organizada por la Derecha Diario el medio que fundó Fernando Cerimedo, preso en Bolivia, acusado de intentar matar a su ex pareja. La hermanísima se quedará en Buenos Aires para estar atenta a los acuerdos políticos . A fin de mes, los hermanos Milei viajarán por primera vez a Catamarca .

En las últimas semanas, Karina sorprendió al hablar ante cronistas de televisión . Negó tensiones con su hermano luego de compartir una cena con Patricia Bullrich y senadores oficialistas y pidió no politizar la visita del Papa.

El viaje de León XIV y el vínculo con el Vaticano es uno de los temas que le interesan. La secretaria general de Presidencia también habló para darle más volumen a la reunión que ratificó el t raslado de presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz , que en rigor, sirvió para sentar en la misma mesa y bajo su mirada al jefe de Gobierno, Jorge Macri, y a Pilar Ramírez , titular de LLA en la Capital y probable candidata a vicejefa porteña si se concreta la alianza con el PRO.

No es lo único. Además de mantener agenda propia en París, monitorea la Marca País y todas las actividades de la agencia de promoción de exportaciones, donde colocó a Diego Sucalesca . Con él, recibió en Casa Rosada a la flamante embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef , para promocionar la semana de la carne argentina en Israel que se desarrollará próximamente.

En el entorno de Karina rechazan de plano las versiones de una eventual candidatura. No hay margen para una fórmula Milei-Milei , al estilo del último Perón. Tampoco especulan -según afirman- con una candidatura legislativa que le garantice eventualmente fueros ante el avance de causas pesadas como $Libra o ANDIS. “Cargo menor ”, sostienen en el micromundo de Karina.

La hermana del Presidente no tiene buena imagen . Al contrario: es una de las dirigentes del oficialismo peor valoradas en los estudios de opinión. Los números de la Universidad de San Andrés de agosto son lapidarios: ostenta un 19% de imagen positiva y un 73% negativa , lo que da un diferencial de -54 puntos. La medición la ubicaba entre los funcionarios con mayor rechazo del Gobierno. Una encuesta de Casa Tres, de julio, es más benévola: le da 27% de imagen positiva y 65% de negativa, un diferencial de -38 puntos , muy parecidos a los números de Equipo Mide, de fines de septiembre.

En despachos relevantes de Balcarce 50 no lo niegan, pero tampoco se dicen preocupados. “ No importa si es así, porque no va a ser candidata ”, argumentan.

Karina puede hablar más que antes, pero no se convertirá en una vocera permanente del Gobierno . Aunque lleve el apellido del Presidente, su voz no es intercambiable con la del jefe de Estado. “Es un Gobierno con tareas delimitadas. Ella no se mete en la economía”, aseguran en Casa Rosada. Sin embargo, hay quienes le adjudican responsabilidad entre las dudas sembradas alrededor de la continuidad del ministro de Economía .

Las apariciones de la secretaria general de Presidencia seguirán siendo acotadas y calibradas para mantener su peso específico. Para eso sigue siendo fundamental una cuota de misterio a su alrededor .

El funcionario que más la aconseja sobre cómo moverse con los medios para construir su perfil es el secretario de Comunicación, Fabián Fernández , que llegó desde YPF para apagar el incendio de Adorni tiene asiento en la mesa política y acompaña a la secretaria general de Presidencia en cada uno de sus movimientos .

Karina no reemplazará a la renunciada Belén Agudiez , que se fue después de que su cuñado, Osvaldo Sosa, fuera echado de su cargo como intendente de la residencia de Olivos en el medio de denuncias por compras oficiales para financiar su empresa de catering. La asesora externa Mara Gorini mantiene su influencia en el reducido mundo karinista, a cargo de las puestas en escena de actos oficiales. “No habrá nueva subsecretaria, porque no tiene sentido ahora que Casa Militar quedó a cargo de Olivos ”, justifican en Presidencia.

Con muchas dificultades, la funcionaria más poderosa del Gobierno habló en Parque Lezama, en septiembre de 2024, cuando Milei prometió que lo mejor estaba por venir . La oratoria no fue su fuerte tampoco en sus recorridos por las provincias. Muy probablemente será una de las principales oradoras en el congreso partidario de la Provincia , antes de fin de año, con el calendario electoral de 2027 más definido y, acaso, con la certeza de cuáles serán las reglas que regirán los comicios .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín