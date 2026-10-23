De “los mejores meses” a “los indicadores no están evolucionando”: el giro del discurso sobre el crecimiento

“Los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos”. La afirmación que lanzó este viernes el presidente Javier Milei contrasta con pronósticos anteriores. Dos años antes, en noviembre de 2024, había anunciado que “en poco tiempo la economía estará volando por las nubes”.

Entre una frase y otra, el Presidente y el ministro Luis Caputo pusieron fechas a determinados resultados positivos de la economía. Los indicadores no siempre se alinearon con los pronósticos.

En abril de 2024, Milei había augurado que la economía iba a “subir como pedo de buzo” . El último 14 de abril, frente a los principales empresarios reunidos en la AmCham , Caputo aseguró que “los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”.

En junio pasado, Caputo aseguró que la economía se encuentra en “franca recuperación” y que “lo peor ya pasó”.

El 15 de octubre, el ministro afirmó que la “Argentina será una de las economías con mejor desempeño en los próximos años porque tenemos superávit fiscal, estabilidad de precios y un marco legal favorable a las inversiones”.

Este mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su pronóstico de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina para 2026 al 2,1%.

En paralelo, los analistas consultados por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) esperan ahora entre 1,2% y 1,5% para este año. La actividad cayó 2,8% en julio y apenas subió 0,1% en agosto, según el INDEC.

En octubre, y desde París, Caputo habló del nivel de actividad. “Cuando miramos la tendencia ciclo, estamos creciendo desde hace 29 meses, ahora a un nivel más bajo”, señaló. Según explicó, la economía registra actualmente una expansión de 0,2% mensual, por debajo de los niveles previos. “Pero es diferente a decir que estamos en recesión. Lejos de eso” . El ministro también se había referido a una recuperación económica con forma de V.

En julio de 2024, Caputo sostuvo que “todo está dado para que veamos prontamente una inflación llegando al 1%, tranquilamente”. En mayo de 2025, Milei fijó plazo para otro objetivo: “La inflación va a desaparecer a mitad del año que viene”. En diciembre insistió: “Seguro va a empezar con 0”. Y en marzo de este año, Caputo estimó cuándo perforaría el 1% mensual: “Si no es agosto, será septiembre u octubre”.

¿Qué dicen los datos? El Indec informó una inflación de 1,9% en septiembre, con un acumulado de 23,6% en el año. A fines de septiembre, Milei apuntó contra la política: “Si no teníamos que enfrentar siete intentos de golpes de Estado, 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal, la gente haciendo actos terroristas en la calle, y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato”.

Caputo también se animó con el dólar. “El dólar no se va a disparar de ninguna manera”, aseguró en marzo de 2025. En julio desafió a quienes lo veían barato: “Agarrá los pesos y comprá. ¡No te lo pierdas campeón!”. El valor del dólar fue una de las variables más estables de la economía.

Fuente: La Nación