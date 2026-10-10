David Pastor Vico, filósofo español: “La desconfianza es el rasgo principal de una sociedad profundamente individualista”

La desconfianza se convirtió en uno de los rasgos que definen a la sociedad actual. Para el filósofo español David Pastor Vico , esta tendencia está relacionada con el individualismo y con una forma de vincularse en la que las personas tienden a sospechar de los demás antes de construir una relación.

“La desconfianza es el rasgo principal de una sociedad profundamente individualista” , sostiene el pensador, que dedica buena parte de su trabajo a reflexionar sobre los vínculos, la convivencia y la importancia de recuperar la confianza interpersonal.

Pastor Vico es filósofo, escritor y divulgador . En sus publicaciones cuestiona la idea de que cada persona debe resolver sus problemas por su cuenta y plantea que la vida en sociedad requiere algo más que compartir un espacio: necesita confianza, responsabilidad y disposición para relacionarse con los demás .

En una entrevista publicada por Diario de Sevilla , el filósofo señaló que existe una confusión frecuente entre la duda y la sospecha . Aunque pueden parecer conceptos similares, considera que expresan actitudes diferentes frente a los demás.

“Porque hemos confundido la duda con la sospecha” , explicó. Para Vico, dudar implica no estar convencido de algo y mantener abierta la posibilidad de revisar una idea. La sospecha, en cambio, supone partir de la presunción de que el otro tiene malas intenciones .

Esa diferencia puede influir en los vínculos cotidianos . Cuando alguien se acerca a otra persona convencido de que puede perjudicarlo, corre el riesgo de interpretar sus acciones desde esa expectativa y de concentrarse más en sus posibles defectos que en sus cualidades.

Para el filósofo, esta lógica alimenta el individualismo y dificulta la construcción de relaciones basadas en la cooperación. La desconfianza deja de ser una reacción ante una situación concreta y se convierte en una forma habitual de relacionarse.

En la mirada de Pastor Vico, el problema no se limita a las relaciones entre vecinos o conocidos . También está relacionado con una concepción de la vida que pone el foco en el éxito individual y en la idea de que cada uno debe ocuparse exclusivamente de sus propios asuntos.

El filósofo cuestiona esa visión y destaca que la supervivencia humana estuvo históricamente ligada al cuidado mutuo. La crianza, la protección de las personas vulnerables y la vida en comunidad forman parte de una experiencia compartida que permitió a los seres humanos desarrollarse.

Desde esa perspectiva, los vínculos no son un complemento de la vida individual, sino una parte fundamental de ella . La posibilidad de aprender de otras personas, recibir ayuda y construir relaciones también interviene en el desarrollo personal.

En su libro Filosofía para desconfiados , Pastor Vico propone recuperar el valor de la confianza interpersonal y revisar los prejuicios con los que las personas se acercan a los demás. La obra aborda cuestiones como la soledad, el individualismo y las dificultades para construir relaciones en una sociedad atravesada por la sospecha.

El pensador también reflexiona sobre el papel de las redes sociales en este escenario . Aunque reconoce su utilidad como herramientas de comunicación, cuestiona las dinámicas que pueden mantener a los usuarios pendientes de estímulos constantes y favorecer interacciones que no siempre se traducen en vínculos profundos.

Frente a ese panorama, su propuesta apunta a recuperar la responsabilidad compartida y la idea de que los problemas colectivos necesitan respuestas colectivas.

Su reflexión parte de una preocupación por la forma en que las personas se relacionan: cuando la sospecha se convierte en el punto de partida de cada encuentro, la confianza resulta más difícil de construir. Para Pastor Vico, recuperarla no significa dejar de cuestionar, sino evitar que la desconfianza determine de antemano cómo vemos a los demás .

Fuente: TN