Dan el pronóstico del clima hasta fin de año y el Súper Niño le suma un raro “desvío térmico” al exceso de lluvias

El nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para octubre, noviembre y diciembre anticipa un escenario particular en la Argentina, en pleno desarrollo del fenómeno conocido como Súper Niño : mientras amplias regiones tendrán lluvias por encima de los valores habituales, buena parte del centro del país registrará un "desvío térmico" , con temperaturas medias inferiores a las normales . También habrá menos chances de jornadas con temperaturas máximas muy elevadas.

El trimestre que comienza en primavera y terminará ya iniciado el verano tendrá un comportamiento climático que se apartará en varias regiones de lo que suele esperarse para esta época del año. El pronóstico climático trimestral del SMN muestra una amplia zona del país con mayores probabilidades de registrar temperaturas medias por debajo de los valores normales.

El dato más elocuente aparece en el centro del país. El SMN prevé que este raro "desvío térmico" implique temperaturas inferiores a las normales en gran parte del territorio nacional: Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

A esa zona se suma otra franja en la que el pronóstico ubica las temperaturas entre normales e inferiores a lo normal: el sur del Litoral, el centro-este de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

Es decir, el escenario de temperaturas por debajo de los registros habituales abarcaría en su totalidad sectores importantes de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires, además de áreas del sur del Litoral y el noreste patagónico.

El pronóstico tiene otro dato que resulta especialmente relevante después de los últimos años de temperaturas elevadas : el SMN señala que no se descarta una menor amplitud térmica media y que existen mayores probabilidades de una menor frecuencia de temperaturas máximas muy altas , especialmente en la franja central y el noreste del país.

Esto no significa que no vaya a haber días de calor ni que quede descartada alguna ola de calor. El pronóstico es trimestral y trabaja con valores medios: el propio SMN aclara que no permite anticipar episodios particulares de corta duración, como olas de calor o de frío.

El otro componente destacado del escenario son las precipitaciones. El SMN prevé lluvias superiores a las normales en buena parte del Litoral, además de Córdoba, el oeste de Santa Fe, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

En tanto, se esperan precipitaciones normales o superiores a las normales en sectores del Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el centro-este bonaerense y el noroeste de la Patagonia.

El mapa deja así una combinación particular para buena parte del país: mayor cantidad de agua y temperaturas medias más bajas.

Marcelo Madelón, meteorólogo y licenciado en medio ambiente, explicó a Clarín : “En las zonas más lluviosas la temperatura en consecuencia será más baja , especialmente las máximas. Cuando tenemos muchas nubes y poco sol, y además lluvias, las temperaturas máximas no alcanzan los valores normales”.

Agregó que “esto va a ocurrir principalmente en el centro del país y en el este , donde va a llover mucho, es decir en la Mesopotamia, la región pampeana y parte de Cuyo".

Por el contrario, detalló que "en el noroeste, donde va a llover menos, habrá mayor amplitud térmica y las máximas serán más elevadas, entonces en ese sector hará más calor. En definitiva, a partir de ahora las temperaturas estarán relacionadas estrechamente con las lluvias. A mayor cantidad de lluvias menor temperatura ”.

En otras regiones, el comportamiento será diferente . El SMN pronostica temperaturas normales o superiores a las normales en el centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Salta, Santiago del Estero y el sudoeste de la Patagonia, mientras que el NOA aparece como la principal excepción en materia térmica, con temperaturas superiores a las normales en gran parte de esa región.

El escenario previsto para la primavera no implica que todos los días vayan a ser más frescos ni que las lluvias se distribuyan de manera uniforme durante los tres meses. El pronóstico climático trimestral establece probabilidades para el comportamiento promedio del período, pero no determina cómo será cada semana ni cada episodio meteorológico.

De hecho, el SMN advierte que pueden producirse eventos de lluvia localmente intensos y recomienda seguir los pronósticos diarios y semanales y el sistema de alertas para anticipar fenómenos de alto impacto.

Así, el dato central para los próximos tres meses presenta un escenario más húmedo en extensas áreas del país y, al mismo tiempo, temperaturas medias por debajo de lo normal en buena parte de la zona central argentina.

Fuente: Clarín