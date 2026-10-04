Crimen narco en Palermo: entraron a un departamento y mataron a un joven uruguayo

Un uruguayo de 32 años fue asesinado en la madrugada de este domingo en su departamento del barrio de Palermo por sicarios que escaparon tras cometer el homicidio y arrojaron un arma en la calle, a mil metros de la escena del crimen.

Según pudo saber Clarín de fuentes de la investigación, todo apunta a un ajuste de cuentas y ahora la Policía de la Ciudad trabaja junto a la Uruguay para verificar los antecedentes de la víctima, que había entrado al país hacía pocas semanas.

El asesinato se produjo en un departamento de la calle Costa Rica al 5200. El joven estaba acompañado por su pareja .

"Entraron, dispararon y se fueron ", contó uno de los que estaba en el lugar.

La Policía, que fue alertada del hecho por un llamado al 911, detuvo a dos sospechosos . Además, habría dos prófugos.

El arma fue encontrada en la esquina de Intendente Bullrich y Santa Fe, donde se realizaban pericias.

Si bien se investiga el móvil, todo apunta a un crimen de sicarios vinculado al narcotráfico, aunque a menor escala.

Fuente: Clarín