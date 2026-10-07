Crimen narco en Misiones: detuvieron a dos brasileños acusados de ejecutar de 12 tiros a un joven y los vinculan con “Os Manos”

Dos ciudadanos brasileños fueron detenidos en Misiones , acusados de integrar la estructura que habría cometido el homicidio de Fernando Matías Rodríguez , asesinado de 12 disparos. La investigación abrió una línea que vincula el caso con el narcotráfico y con una posible conexión de los sospechosos con la facción brasileña Os Manos.

El crimen fue descubierto cerca de las 0:30 en el barrio Sol de América, de San Vicente. La víctima, de 27 años , fue encontrada sin vida tras recibir una docena de disparos. Desde las primeras horas, la Unidad Regional VIII de la Policía de Misiones concentró la pesquisa en los registros de videovigilancia instalados en distintos puntos de la zona.

El análisis de las imágenes permitió seguir los desplazamientos de personas y vehículos antes y después del ataque. Según el parte oficial, esos datos fueron centrales para establecer una nueva hipótesis sobre la organización del homicidio, que contempla la participación de al menos cinco personas con tareas diferenciadas.

Como parte de los procedimientos, la Policía secuestró dos Volkswagen Gol Trend y un Fiat Uno . Los peritajes y el análisis de los registros fílmicos apuntarán a precisar cuál de esos autos fue empleado para trasladar a los involucrados y cómo se desarrollaron sus movimientos alrededor de la escena del crimen.

Tras la identificación de los vehículos, se realizaron allanamientos y detenciones. Fueron aprehendidos: Daniel F. , de 23 años, y Alisson F. , de 20 años, ambos de nacionalidad brasileña, además de Fernando R. , de 35 años; Flavia K. , de 29 años, y Maximiliano P. , de 25 años.

Los dos ciudadanos brasileños son investigados como los presuntos autores materiales de los 12 disparos que terminaron con la vida de Rodríguez, mientras que se procura determinar el nivel de intervención de los otros tres detenidos.

Por otro lado, el cruce de información con autoridades de Rio Grande do Sul, en Brasil, permitió establecer que Daniel F. y Alisson F. poseen registros policiales y penitenciarios en su país. Ambos habían sido vinculados en procedimientos anteriores con hechos relacionados con estupefacientes .

Además, los investigadores analizan una posible relación de los detenidos con Os Manos , una facción narcocriminal brasileña . Esa conexión todavía no fue confirmada y continúa bajo verificación dentro de la investigación judicial y policial.

La mención de la organización aparece en una causa cuya principal línea apunta a un posible trasfondo ligado a drogas. En la escena donde fue asesinado Rodríguez, la Policía secuestró más de 100 gramos de cocaína, una balanza de precisión, $87.200, teléfonos celulares y elementos balísticos.

Según el parte oficial, la víctima también tenía un arma . Esos elementos derivaron en la intervención de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal de Oberá, que deberán analizar los aspectos de la causa vinculados con una posible infracción a la ley de estupefacientes.

Durante el avance de la pesquisa, los policías llegaron hasta Picada Zulma, donde localizaron dos armas al costado de un camino vecinal. Se trata de una pistola Bersa calibre 9 milímetros , con siete cartuchos, y de un revólver Amadeo Rossi calibre 38 , que tenía seis vainas servidas.

En el mismo lugar también fueron incautados once cartuchos calibre 9 milímetros. Antes, en un allanamiento realizado en el barrio El Progreso, los investigadores habían secuestrado un cargador vacío correspondiente a una pistola 9 milímetros.

Todos los elementos serán analizados con el objetivo será determinar si fueron utilizados para atacar a Rodríguez. También se someteran a peritajes los teléfonos celulares secuestrados para reconstruir comunicaciones y contactos.

Desde el inicio de las actuaciones, fueron demoradas diez personas. Cinco declararon ante los investigadores y luego recuperaron la libertad, aunque quedaron notificadas de la causa. Los otros cinco permanecen detenidos y constituyen el núcleo central de la pesquisa.

Fuente: Infobae