Caso Loan: las pruebas que María Victoria Caillava intentará rebatir con su declaración

El juicio oral y público por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña en 9 de Julio, Corrientes, sumará este miércoles 7 de octubre la declaración de otra de las imputadas.

María Victoria Caillava (55) enfrenta la difícil tarea de explicar por qué en los dos vehículos que usaba junto a su esposo, Carlos Guido Pérez (65) , se hallaron vestigios del nene de 5 años, pero también sobre su fugaz partida de la casa de Catalina Peña (88) cuando recién comenzaba la búsqueda de Loan; o su viaje a la ciudad de Corrientes y Chaco el día posterior.

Los abogados del matrimonio, Ernesto González y Agostina Forlán, no adelantaron si la ex funcionaria municipal de 9 de Julio accederá a ser interrogada por los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel y la querella que encabeza María Belén Russo Cornara .

La imputada romperá el silencio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes luego de haberse escuchado testimonios que pusieron en duda el supuesto ataque de tos que la llevó a pedir asistencia en el hospital del pueblo mientras gran parte de los vecinos estaba rastrillando los campos de El Algarrobal en busca de Loan.

Caillava y Pérez se muestran muy activos durante la declaración de los testigos. Suelen intercambiar apreciaciones con sus abogados y se los ve tomar nota principalmente de los testimonios que consideran comprometedores.

El ex capitán de navío oriundo de San Juan perdió la compostura por algunos segundos cuando declaró María Noguera , la madre de Loan. La mujer le pidió a Pérez y a Laudelina Peña que revelaran dónde estaba su hijo y el marino le respondió con un seco “ yo no sé nada ”.

La decisión de que Caillava declare este miércoles no es casual. La ex funcionaria dará su versión de los hechos un día antes que preste declaración su hijo, Jorge Luciano Bertón , quien estuvo en la mira de los investigadores pero nunca fue imputado en la causa.

Todavía sobrevuela entre los integrantes del Comando Unificado Corrientes (CUC) la sospecha de que pudo haber prestado algún tipo de asistencia a Pérez y Caillava en las horas posteriores a la sustracción de Loan.

Catalina Peña, la abuela de Loan, fue otra de las testigos que apuntó contra Caillava. En su declaración, descartó que su nieto haya sido víctima de un accidente de tránsito, pero quizás la parte más relevante fue el relato de cómo el matrimonio abandonó el lugar apenas se conoció la noticia de la desaparición de Loan.

“Yo le agarré del brazo a ella y le dije '¿ Cómo te vas a ir si desapareció una criatura? ', pero ella me dijo que el marido quería ir a mirar un partido”, contó.

Para graficar esa premura por abordar la Ford Ranger, la anciana dijo que Caillava olvidó llevar las mandarinas que habían recogido un rato antes, y la cartera con las llaves de su casa.

“Quería irse corriendo y yo le dije que se quede a buscar, pero me dijo que llevaba al marido y volvía”, recordó Catalina. La excusa del matrimonio es que el ex capitán de navío quería mirar el partido que ese día disputaba River con Barracas Central.

El otro interrogante es por qué Caillava demoró casi una hora y media en avisar a la Policía de la desaparición de Loan en la zona de El Algarrobal. Y lo reportó a un suboficial que estaba de franco de servicio, lo cual demoró aún más el desembarco de los agentes en la zona de la tapera donde el chico fue visto por última vez.

Sin lugar a dudas, la prueba más comprometedora para el matrimonio es el resultado de la prueba odorológica que se realizó una semana después de la sustracción. Tanto en el Ford Ka rojo usado para el viaje a Chaco como en la Ford Ranger con la que fueron a El Algarrobal los perros detectaron el olor de Loan.

Esa prueba será cuestionada por sus abogados al momento de los alegatos porque a ninguno de los vehículos se le colocaron las fajas de seguridad cuando el comisario Walter Maciel decidió que quedaran retenidos en la comisaría tras un pedido del propio Pérez para resguardar allí el coche y la camioneta.

Caillava aseguró que en la noche del 13 de junio de 2024 acudió al hospital de 9 de Julio debido a un ataque de tos. Y que fue atendida por su amiga, la enfermera Alicia Axon, quien se contactó vía telefónica con una médica para saber qué medicación aplicar.

Sin embargo, una vecina que acudió a la misma hora al centro asistencial con su hija aseguró que nunca la escuchó toser. Y que desde el exterior escuchaba a ambas mujeres conversar.

Axon declaró en el juicio y contó que la ex funcionaria le dijo que al día siguiente iba a viajar a Corrientes para consultar a un médico urólogo debido a que estaba sufriendo de incontinencia urinaria.

En su momento, la imputada dijo que el viaje a la ciudad de Corrientes y Chaco el viernes 14 de junio se debía a estudios programados por un posible cuadro oncológico.

Otro testimonio comprometedor para el matrimonio fue el de Brisa Contreras. La joven contó que pasó por el costado de la casa de Caillava en la tarde del 13 de junio de 2024 y vio que una persona estaba lavando la camioneta , aunque no pudo precisar de quién se trataba.

El interrogante que surge es por qué estaban realizando una limpieza del vehículo si un rato más tarde ambos volverían a transitar por el camino de tierra que conduce a El Algarrobal.

Caillava y Pérez, junto a Laudelina Peña y Bernardino Antonio Benítez , son los que más comprometidos aparecen hasta ahora por la sustracción de Loan, aunque todavía deben declarar más de un centenar de testigos.

El chico desapareció en la tarde del 13 de junio de 2024 tras un almuerzo comunitario en la casa de su abuela. Junto a otros chicos y tres adultos, se dirigió a una tapera cercana en busca de naranjas.

Para la Justicia, allí fue sustraído, aprovechando que su papá se quedó en la casa haciendo la sobremesa con Catalina, Pérez y Caillava.

Al día siguiente, a unos dos kilómetros fue “plantado” un botín de Loan para mantener la hipótesis de que el chico se había extraviado en una zona de campos, montes y lagunas.

Por la sustracción y el ocultamiento de Loan son juzgadas siete personas, mientras que a otras diez se las acusa de haber intentado desviar la investigación instalando falsas hipótesis y manipulando a testigos clave del caso.

Fuente: Clarín