Condenaron a 15 años de prisión a los dos adolescentes que mataron al empresario Andrés Blaquier para robarle la moto

La Justicia de San Isidro condenó a 15 años de prisión a los dos jóvenes acusados de haber asesinado al empresario Andrés Blaquier para robarle la moto en octubre de 2022. Al momento del hecho, ambos tenían 16 y 17 años.

La sentencia se conoció este martes en la audiencia de cesura, donde se determinó la pena para los responsables del crimen ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de Pilar.

En diálogo con TN , el abogado de la familia Blaquier cuestionó el límite de 15 años de prisión previsto en la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y remarcó que ese tope se aplica “cualquiera sea el delito que cometan y aunque sean varios”.

“Es un disparate que se festejó en las cárceles y se lloró en las familias de personas asesinadas. Esto no contribuye a mejorar la seguridad de la vida de las personas ”, sostuvo Ramiro Salaber.

Andrés Blaquier tenía 62 años y era un empresario agropecuario . El sábado 29 de octubre de 2022, fue asesinado cuando circulaba en una moto BMW junto a su esposa por la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 50, en Pilar.

La pareja fue perseguida por diez kilómetros e interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en otra moto y buscaban robarles el vehículo. Durante el asalto, uno de los atacantes disparó contra Blaquier, que recibió un balazo en el pecho y cayó al asfalto . Lo trasladaron al Hospital de Pilar, pero murió a causa de las heridas.

Su esposa también cayó de la moto y sufrió dos fracturas. Después del ataque, los agresores escaparon con el vehículo del empresario.

Uno de los sospechosos perdió el control de la moto robada a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana y sufrió lesiones. Su cómplice lo ayudó y ambos huyeron del lugar .

La investigación avanzó a partir del análisis de las cámaras de seguridad y de otras pruebas que permitieron identificar a los acusados. Uno de ellos había concurrido a un hospital de Garín para recibir atención médica por las heridas que sufrió durante la fuga.

Finalmente, luego de tareas investigativas, ambos sospechosos fueron detenidos en noviembre de ese mismo año.

En octubre de 2023, la Justicia declaró culpables a los dos adolescentes por el crimen. Sin embargo, como tenían 16 y 17 años al momento del hecho, la determinación de la pena quedó pendiente para una instancia posterior .

En ese momento, la Justicia los consideró coautores penalmente responsables del delito de robo agravado y homicidio agravado . Este martes, finalmente, la pena se fijó en 15 años de prisión para cada uno.

Fuente: TN