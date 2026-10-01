Clima hoy: llueve desde temprano en la Ciudad y el tiempo estará inestable durante la peregrinación a Luján

Si bien la primavera ya está en el país, parece que nadie le dio aviso. Al momento se repiten los días frescos, ventosos y lluviosos. Este jueves 1° de octubre comenzó con lluvias aisladas , baja temperatura y ráfagas de hasta 50 km/h , y no será el único.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la temperatura mínima para hoy será de 10° y la máxima llegará a 16°. El viento soplará con intensidad variable y las lluvias se mantendrán durante gran parte de la mañana.

El clima continuará en ese mismo tono durante los próximos días. El viernes 2 de octubre tendrá una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17° . Durante la mañana y la tarde no se esperan lluvias, aunque habrá abundante nubosidad. El viento soplará del sector noreste y este, con velocidades de entre 7 y 22 km/h, y durante la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El sábado será la jornada más inestable del fin de semana, justo cuando comience una nueva edición de la Peregrinación a Luján . La temperatura mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 19° . El SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% tanto durante la mañana como entre la tarde y la noche. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Para el domingo , en cambio, se espera una mejora de las condiciones. La mínima será de 10° y la máxima llegará a 17°. El pronóstico oficial no contempla precipitaciones durante la jornada, con viento del sur durante la mañana y del noreste durante la tarde y la noche, a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Fuente: Clarín