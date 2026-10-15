Clima en Phoenix: cielo claro y cálido para este jueves 15 de octubre

La actualización meteorológica a las 14:30 indica que Phoenix mantiene un cielo claro y una temperatura de 25° , con una sensación térmica de 24° . La humedad relativa ha aumentado al 32% , mientras que el viento sopla desde el sur sureste a 1 km/h , con ráfagas de hasta 4 km/h . La presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa , continuando con las condiciones secas y cálidas de la jornada.

A las 14:00, Phoenix reporta una temperatura de 24° y un cielo claro , manteniendo la tendencia de calor y sequedad. La sensación térmica se sitúa en 23° , con una humedad del 33% y un viento leve del norte a 2 km/h , lo que continúa favoreciendo las condiciones secas y cálidas de la jornada.

La ciudad de Phoenix vivió este jueves 15 de octubre una jornada marcada por el cielo completamente despejado y temperaturas que oscilaron entre los 17° y los 32°. El ambiente seco y la ausencia total de nubosidad definieron el clima desde las primeras horas del día, con una sensación térmica que se mantuvo apenas por debajo de la temperatura real.

Durante la tarde, el termómetro alcanzó los 32° , mientras que la mínima se registró en 17°. La humedad relativa fue baja, apenas del 21% , lo que generó una sensación de sequedad en el ambiente. El viento sopló desde el noreste a 4 km/h, con ráfagas que llegaron a 10 km/h, sin provocar mayores cambios en la sensación térmica.

La presión atmosférica se mantuvo estable en 1015 hPa y no se reportaron precipitaciones ni presencia de nubes a lo largo del día. Estas condiciones favorecieron la realización de actividades al aire libre, aunque el calor y la sequedad exigieron tomar precauciones.

El dato llamativo de la jornada fue la ausencia total de nubosidad , lo que permitió una exposición solar directa durante todo el día. Además, la combinación de temperaturas elevadas y baja humedad potenció la sensación de sequedad, típica de la región en esta época del año.

El clima seco y cálido continuará siendo protagonista en Phoenix, por lo que es clave tomar medidas para cuidar la salud y el bienestar.

Fuente: TN