Cayó una mujer por escruches en Mar del Plata: abría los lockers del gimnasio y robaba las llaves de las casas

Una investigación por un robo bajo la modalidad escruche en una vivienda de Lomas de Stella Maris , en Mar del Plata , derivó en la detención de una mujer , señalada como “La Viuda fitness” . De acuerdo con la pesquisa, obtenía las llaves de las casas tras sustraerlas de los lockers de gimnasios frecuentados por las víctimas. También cayó una cómplice, vinculada a la causa.

El caso avanzó este jueves con tres allanamientos en distintos sectores de la ciudad. Los procedimientos permitieron secuestrar joyas, relojes, teléfonos celulares, drones, electrodomésticos, valijas, bolsos y un vehículo que tenía un pedido de secuestro vigente por un hecho cometido en Miramar.

La mujer, de 28 años, según la información inicial del caso, quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán . La causa incluye las acusaciones de robo agravado, tenencia ilegal de arma de fuego y averiguación de ilícito . La investigación continúa para establecer el origen de numerosos objetos recuperados durante los operativos.

Según informaron fuentes oficiales al portal 0223 , el expediente tomó impulso luego de la detención de un hombre de 35 años que había incumplido las salidas transitorias que tenía concedidas. El acusado también era investigado por una entradera cometida junto a un cómplice y por su presunta vinculación con una organización conocida como la “Banda de los Peaky Blinders”.

Personal del Gabinete de Robos Agravados de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) analizó el teléfono celular del detenido. A partir de ese trabajo, los investigadores establecieron una conexión con un robo cometido en una propiedad de Aristóbulo del Valle, entre Castelli y Alvarado, en el barrio Lomas de Stella Maris.

En ese hecho, los autores ingresaron a la vivienda y se llevaron un alhajero con joyas, 5.000 euros y USD 150.000 , además de un anillo de oro de 24 quilates con una piedra negra y la inscripción gótica “LMS”. También fueron denunciadas como sustraídas una cadena de oro con las letras “M” y “E”, cuatro pulseras y relojes.

La pesquisa identificó además al hermano del principal sospechoso, un joven de 26 años, como presunto participante. En ese esquema, la mujer detenida habría cumplido una tarea previa: retirar las llaves de las víctimas desde los casilleros de un gimnasio para facilitar el posterior ingreso a las viviendas.

Con los elementos reunidos y una orden otorgada por la Justicia de Garantías , la DDI realizó tres procedimientos simultáneos. En una vivienda de la calle María Remedios del Valle detuvieron a una joven de 29 años y secuestraron dos celulares, un GPS, dos drones, alhajas, relojes de alta gama, prendas de vestir y una pinza cortarrejas.

En el mismo domicilio, la Policía incautó un Fiat Cronos gris sin patente , sobre el que pesaba un pedido de secuestro activo por un robo registrado en Miramar. La mujer fue aprehendida por orden del fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°13, en una causa inicialmente caratulada como encubrimiento.

Sin embargo, la joven recuperó la libertad poco después. La decisión se vinculó a que tiene dos hijos menores de edad y no contaba con familiares a cuyo cuidado pudiera dejarlos, de acuerdo con los datos difundidos sobre el procedimiento.

El segundo allanamiento no arrojó resultados. En cambio, durante el tercer operativo, realizado en una propiedad situada en Echeverría al 3100 , los investigadores localizaron a la mujer conocida bajo el apodo de “La Viuda fitness”.

En ese último domicilio se secuestraron objetos considerados de interés para la causa, entre ellos una pistola calibre 22 LR y un Volkswagen Fox. Los investigadores buscan determinar si el vehículo fue adquirido después del robo a la vivienda de Lomas de Stella Maris y si para esa compra se utilizó parte del dinero o de los bienes obtenidos de manera ilícita.

La imputación en su contra contempla robo agravado, tenencia ilegal de arma de fuego y averiguación de ilícito , mientras continúa el análisis de la prueba incorporada en los allanamientos.

Los investigadores también evalúan la posibilidad de que el grupo utilizara los dos drones y binoculares para observar posibles objetivos desde una distancia que les permitiera evitar ser detectados. Esa hipótesis forma parte de las líneas de trabajo abiertas tras los secuestros.

Fuente: Infobae