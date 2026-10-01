Causa Malvinas: EE.UU. llamó a desescalar la tensión entre Argentina y Gran Bretaña

En declaraciones exclusivas a GB News, el embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz habló en estas horas de cómo la Casa Blanca gestionaría una eventual "agresión" argentina en caso de que estallara un conflicto armado por las Islas Malvinas. Y llamó a "desescalar" el conflicto que en las últimas semanas encuentra a la Argentina y al Reino Unido enfrentados por las inversiones petroleras en la zona de las islas con amenazas de sanciones y de recursos ante los tribunales internacionales.

El embajador Waltz admitió, en primer lugar, que se trataba de una "decisión del Comandante en Jefe" y afirmó que "no se adelantaría al Presidente" cuando se le preguntó si Washington apoyaría militarmente a Gran Bretaña en un posible conflicto con Argentina.

El embajador Waltz, representante del gobierno de Donald Trump ante la ONU, enfatizó que Argentina es un amigo cercano de los Estados Unidos y que Gran Bretaña tiene una relación especial con Washington , diciendo que la prioridad sería reducir la escalada antes de llegar tan lejos.

Dejó cualquier cuestión de apoyo militar en manos del presidente Trump y la Casa Blanca. Trump ha sido ambiguo sobre un Eventual fin de la neutralidad de Washington respecto al conflicto , dando a entender que esa posición apoyaría a la Argentina. Buscó presionar a Londres, pero desde su encuentro con el primer ministro Andy Burnha hace una semana no volvió a referirse al tema.

En medio de los fuertes choques y la escalada diplomática, del endurecimiento argentino de sanciones para todas las empresas que tengan actividades en las Malvinas, este jueves, a través de X, el ministro Pablo Quirno defendió la decisión de iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Fue luego de que el Foreign Office convocara a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para protestar contra la medida, a la que consideró un nuevo intento de “socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes de las islas, que anticipó Clarín el miércoles. La subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, también acusó a la Argentina de "obstruir la actividad económica legal en las Islas Malvinas", lo que consideró que "no son actos de compromiso internacional responsable" sino "intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autónomo". Kumaran opinó que "tal comportamiento plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido",

Ahora por X y de viaje con Javier Milei, a quien acompaña en la llamada Semana de la Argentina en París, Quirno recordó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a la Argentina y el Reino Unido a "proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa", mientras que "la Resolución 31/49 instó a las dos partes a que se abstuvieran de adoptar decisiones que entrañaran la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras dicho proceso siguiera abierto".

"La exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo. La Argentina ha planteado esta cuestión de manera constante por los canales diplomáticos y, ante la persistente negativa británica a negociar, ahora lo hace por las vías jurídicas que la propia Convención prevé", subrayó en el comunicado que posteó la Cancillería y que fue compartido por Quirno.

Fuente: Clarín