Caso Loan: la familia del nene desaparecido en Corrientes pide drenar dos lagunas para buscar nuevos rastros

Los abogados de la familia de Loan Danilo Peña (5) solicitaron al Juzgado Federal de Goya que se drenen dos lagunas de la zona rural de 9 de Julio para poder realizar un ADN ambiental en busca de rastros del chico que está desaparecido desde la tarde del 13 de junio de 2024.

Los dos espejos de agua apuntados están identificados en la causa como 1 y 4, y ya fueron inspeccionados superficialmente y por buzos del Comando Unificado Corrientes (CUC).

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo ya había autorizado el drenaje de las lagunas en diciembre de 2024, pero la medida no se cumplió debido a la complejidad de la operación , el impacto ambiental que generaría en los campos aledaños el volcado de millones de litros de agua.

En esa oportunidad, sin los efectos del Fenómeno del Niño en la región, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) advirtió a través de un informe técnico que era casi imposible realizar el operativo de vaciado sin afectar zonas productivas o rurales linderas. Eso frenó el operativo, que ahora se vuelve a pedir.

La abogada querellante María Belén Russo Cornara sostuvo que se pidió el drenaje de las lagunas 1 y 4 para poder realizar un ADN ambiental, que no es otra cosa que la búsqueda de material genético que pudo haber desprendido en el agua o el fondo el cuerpo en descomposición del chico.

“Es un análisis que nosotros consideramos que falta porque necesitamos agotar todas las vías que nos puedan indicar qué pasó con Loan y dónde está", sostuvo Russo Cornara al justificar el pedido ante la Justicia Federal.

La jueza Pozzer Penzo giró el pedido al Comando Unificado Corrientes para que analice la factibilidad técnica del drenaje, estime los tiempos y el costo de la operación. Es un hecho que nuevamente se pedirá un informe al ICAA para saber si se puede avanzar sin generar daños a terceros o generar un impacto ambiental en toda la zona de 9 de Julio.

Pese a haber enviado a juicio a siete personas por la sustracción y el ocultamiento de Loan y a otras diez por entorpecer la investigación, el Juzgado Federal de Goya mantiene abierta la investigación para determinar qué pasó por el chico luego de ser sacado de la zona de El Algarrobal.

El 13 de junio de 2024, Loan decidió ir con su papá a visitar a su abuela Catalina, que reside en un paraje rural que está a unos trece kilómetros de la localidad de 9 de Julio, sin saber que allí se iba a realizar un almuerzo en honor a San Antonio.

Al finalizar la comida, Bernardino Antonio Benítez (39) , un tío político de Loan, propuso ir a buscar naranjas en una tapera que está a unos 600 metros de la casa. En un primer momento, nadie lo acompañó, pero luego se sumó su amigo Daniel Ramírez (51) junto a su esposa, Mónica del Carmen Millapi (37) ; Laudelina Peña (47) ; su hija, Macarena; y los chicos que habían participado del almuerzo. Estas dos últimas solo llegaron hasta una tranquera y retornaron a la casa.

Según el relato de Benítez, en ese lugar comieron algunas naranjas y luego emprendieron el retorno. Y que en ese momento uno de los chicos advirtió que faltaba Loan. Es por eso que llamó por teléfono a Laudelina, para saber si su sobrino había retornado solo.

Apenas se conoció la noticia de la desaparición de Loan, otros dos comensales, María Victoria Caillava (54) y el capitán de navío Carlos Guido Pérez (65) , abandonaron rápidamente el lugar en su camioneta Ford Ranger. Una semana después, una prueba odorológica permitió establecer que Loan Estuvo en ese vehículo y también en un Ford Ka de la pareja.

La ex funcionaria municipal declarará en el juicio el miércoles próximo, un día antes que su hijo . Sus abogados, Ernesto González y Agostina Furlán, todavía no revelaron si Caillava responderá preguntas de los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel.

Desde la fiscalía deslizaron la posibilidad de que el juicio se extienda hasta el próximo año , ya que todavía deben declarar más de un centenar de testigos. Si eso ocurre, el presidente del Tribunal Oral federal (TOF) de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni será reemplazado a partir de diciembre por Enrique Bosch, ya que el Poder Ejecutivo aprobó su jubilación.

Por la sustracción y el ocultamiento de Loan están procesados Benítez, Laudelina Peña, Caillava, Pérez, Ramírez, Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel (45) . Si son encontrados culpables, podrían recibir una condena de hasta quince años de prisión.

En forma paralela son juzgadas otras diez personas a las que se acusa de haber entorpecido o intentado desviar la investigación judicial. Entre ellos se destaca el empresario bonaerense Nicolás Gabriel Soria (44), apodado "El Americano" y quien se hacía pasar como funcionario de Interpol y de organismos de inteligencia de Estados Unidos.

Fuente: Clarín