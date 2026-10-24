Caso $LIBRA: Milei amenazó con iniciar acciones legales contra la prensa y denunció una operación

Tras el fallo que lo sobreseyó en la causa $LIBRA, el presidente Javier Milei volvió a atacar este sábado a la prensa, acusó al diario La Nación de llevar adelante una "operación" y amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que siguieron el caso por "difamarlo".

"Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días . Concretamente el grupo La Nación, bajo la responsabilidad de Fernando Saguier amparando a (el periodista) Hugo Alconada Mon", acusó Milei, en una entrevista con radio Mitre.

El Presidente consideró que la cobertura realizada por dicho diario formaba parte de una aparente "operación" para lograr que el Estado condone una deuda vinculada con el Movistar Arena, el recinto de conciertos que administra el Grupo La Nación.

Consultado sobre si pensaba llevar adelante acciones legales contra la prensa, Milei dijo que "lo tiene que evaluar con sus abogados". "Es un escándalo de proporciones mayúsculas. Intentan generar caos para conseguir favores políticos", dijo.

Fuente: Clarín