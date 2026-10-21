Caso de la docente desaparecida en Corrientes: detuvieron a una pareja por contradicciones en sus declaraciones

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años que fue vista por última vez en una zona rural de Esquina , Corrientes, sumó dos nuevas detenciones. La Justicia ordenó arrestar a Rosa Leguizamón, vecina de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, y a su pareja, Nahuel Rojas, en el marco de una causa por presunto encubrimiento agravado.

La medida se conoció después de que la Fiscalía citara a declarar a Leguizamón, quien había alertado a la familia sobre la ausencia de la docente y asegurado que había mantenido una conversación con ella. Los investigadores buscaban aclarar contradicciones detectadas en sus declaraciones a un medio local.

Con estas dos nuevas medidas, la causa suma tres detenidos. El primero fue Ezequiel Bordón , uno de los peones que acompañaban a Nancy hasta la escuela, quien quedó acusado de entorpecer la investigación. Mientras tanto, continúan los rastrillajes para encontrar a la mujer.

Leguizamón es vecina del establecimiento educativo donde Nancy trabajaba como directora suplente y fue una de las primeras personas que dio aviso de que la docente no estaba en el lugar.

Además, grabó un video en el que mostró que algunas pertenencias de Godoy permanecían dentro de la escuela. Entre ellas había prendas de vestir y un equipo de mate, elementos que la familia considera relevantes para reconstruir qué pasó con la mujer.

La citación de la testigo se produjo luego de que la Fiscalía detectara contradicciones en sus declaraciones . Ahora, tanto ella como su pareja quedaron alcanzados por las nuevas órdenes de detención, bajo la sospecha de encubrimiento agravado.

La medida representa un nuevo avance en una investigación que ya había incluido allanamientos, el secuestro de elementos para peritar y la detención de uno de los peones vinculados al traslado de la docente hasta el establecimiento rural.

El lunes 19 de octubre, la Justicia ordenó detener a Ezequiel Bordón por entorpecimiento de la investigación. El hombre había sido demorado junto a otro peón que también acompañaba a Nancy hasta la escuela.

Durante un allanamiento en la casa de uno de los sospechosos, los investigadores secuestraron una camisa, una bombacha de campo y una cuchilla con manchas rojizas. Los elementos quedaron sujetos a peritajes para determinar si las manchas corresponden a sangre humana.

Norberto Codazzi , abogado de Bordón, aseguró que su defendido se retractó de una declaración en la que habría afirmado que la docente fue asesinada. También denunció que el hombre fue golpeado y torturado para que hablara, una acusación que deberá ser investigada.

Por el momento, no se informó que los resultados de esos peritajes hayan permitido establecer qué ocurrió con Nancy.

Nancy Godoy fue vista por última vez el 6 de octubre, cuando salió de su casa alrededor de las 6 de la mañana rumbo a la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal . El último contacto con uno de sus hijos fue al día siguiente, a través de un mensaje de WhatsApp.

“Hola, bien. Allá”, fue la respuesta que recibió Sebastián, el hijo menor de la mujer. Cuando intentó volver a comunicarse con ella aproximadamente una hora después, el mensaje ya no le llegó. Desde entonces, el celular permanece apagado.

La familia sostiene que Nancy no se habría ido por sus propios medios y cuestiona cómo se desarrolló la investigación desde el comienzo. También reclama información sobre las medidas judiciales y los resultados de los procedimientos.

Este martes, la nuera de la docente, Alejandra Obertello , confirmó que entregaron audios y videos a la Justicia para aportar información sobre los últimos movimientos de Nancy. “Todos mienten. Algo le hicieron”, denunció.

Mientras se producen nuevas medidas judiciales, los rastrillajes continúan en terrenos rurales de difícil acceso, con sectores de monte y campos anegados. Los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió con la docente y determinar dónde está.

Fuente: TN