A nueve días de su desaparición, buscan al docente de 59 años en zonas de difícil acceso de Tucumán

NACIONALES





A nueve días de la desaparición de Raúl Alfredo Moyano, un docente rural jubilado de 59 años, se intensificó el operativo de búsqueda en el cerro Ñuñorco Grande, en Tafí del Valle, Tucumán. El despliegue incorporó un helicóptero provincial, un campamento de avanzada en altura y nuevos equipos especializados para ampliar los rastrillajes en zonas de difícil acceso.

Moyano, residente en Bariloche, había viajado a Tucumán para visitar a su familia. Fue visto por última vez el 12 de octubre, cuando comenzó el ascenso hacia la cima de la montaña.

Una de las principales dificultades del operativo es la logística para llegar a los sectores más elevados. El traslado desde El Mollar puede demorar alrededor de cinco horas, lo que limita el tiempo disponible para recorrer el terreno y regresar.

Para ampliar las tareas, se instalará un campamento de avanzada a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar. La base contará con carpas, cuerdas, arneses, camillas y otros elementos que permitirán a los rescatistas permanecer varios días en la montaña y realizar relevos.

Hernán Parajón, presidente de la Fundación Cumbres Andinas y especialista en rescate de montaña, explicó que la permanencia de los equipos en altura permitirá revisar con mayor detalle las zonas prioritarias. “Siempre la búsqueda es con vida”, afirmó.

El operativo cuenta con la participación de efectivos de la Policía de Tucumán, Gendarmería Nacional, especialistas en comunicaciones y drones, baqueanos y montañistas voluntarios. También se incorporó una división de montaña procedente de Tinogasta.

La señal del celular, una referencia para los rastrillajes

Uno de los datos que orienta la búsqueda es una señal del teléfono celular de Moyano, captada por una antena ubicada en Los Sarmientos el miércoles posterior a su desaparición. El registro permitió reducir el área inicial de rastreo, aunque no determinó una ubicación exacta.

A partir de ese indicio, los equipos concentraron parte de los recorridos hacia el sur y el sureste del cerro, en dirección a la ruta provincial 307 y al paraje El Indio, en la Quebrada de los Sosa.

Según la reconstrucción disponible, Moyano habría llegado a la cima cerca de las 17.30. Ese mismo día, a las 13.40, había enviado una captura de pantalla que mostraba que su teléfono tenía un 40% de batería.

Los rescatistas también consideran las condiciones meteorológicas y las características del terreno. En la cumbre, la niebla puede reducir la visibilidad a pocos metros, mientras que las pendientes pronunciadas, las quebradas profundas, el suelo inestable y la vegetación densa dificultan los desplazamientos.

Para ampliar la cobertura, se utilizan drones con cámaras infrarrojas, binoculares, perros especializados y recorridos terrestres.

Cómo identificar al docente desaparecido

Moyano es oriundo de Río Seco y pasó gran parte de su vida adulta en la Patagonia. Su familia indicó que tenía experiencia en trekking, caminatas y visitas a refugios.

Mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura robusta, tiene cabello canoso, barba corta y ojos castaño oscuro. Además, lleva dos tatuajes en los brazos: uno de un cóndor y otro con el escudo de River Plate.

Las patrullas continuarán recorriendo quebradas y sectores de difícil acceso, mientras el campamento de avanzada permitirá extender los rastrillajes en las zonas consideradas prioritarias.