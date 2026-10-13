Casi 50 horas de vuelo: cómo la presurización del avión podría afectar al Papa después de la operación

¿Puede un hombre de 71 años, recién operado de un pulmón , pasar casi 50 horas arriba de un avión en apenas doce días? Esa es la pregunta que se abre tras la cirugía de León XIV , internado este martes en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un nódulo, a 24 días del inicio de su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

Según el programa oficial difundido por la Santa Sede, el Papa partirá el viernes 6 de noviembre a las 7 de la mañana del aeropuerto de Fiumicino y aterrizará en Montevideo a las 16.30, hora local. Serán unas 13 horas y media de vuelo transatlántico sin escalas . El regreso será todavía más largo: despegará de Lima el lunes 16 a las 13.45 y llegará a Roma el martes 17 a las 10.25, tras casi 15 horas en el aire.

Entre un cruce del océano y el otro, la agenda suma diez vuelos más dentro de Sudamérica. En Uruguay irá y volverá en el día de Montevideo a Paysandú, y luego cruzará a Buenos Aires. Desde la capital argentina hará una ida y vuelta a Córdoba y el 11 de noviembre volará a Lima, un tramo de cinco horas y media. Ya en Perú viajará a Chiclayo, desde allí hará dos trayectos en helicóptero hasta Santa Cruz de Succhabamba y el domingo 15 encadenará tres vuelos en un mismo día : Chiclayo a Cusco, Cusco a Pucallpa y Pucallpa a Lima.

En total, el Papa subirá y bajará de una aeronave 14 veces: 12 vuelos en avión y dos en helicóptero , con unas 47 horas en el aire en doce días. Son 14 despegues y 14 aterrizajes, con sus cambios de presión, y una escala en Cusco, a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Los dos vuelos intercontinentales concentran más de 28 horas; los tramos sudamericanos, unas 17 horas más.

Los especialistas consultados coinciden en un punto de partida: si la operación sale como está previsto, no hay una contraindicación para volar pasadas las dos semanas. El Vaticano estimó un posoperatorio de unos siete días y, si se respeta el calendario, entre la cirugía y el despegue rumbo a Montevideo habrán pasado algo más de tres semanas.

El cirujano torácico Omar García explicó el recorrido habitual. Si la intervención se hace por vía mínimamente invasiva y no hay fuga aérea, "a las 48 horas se retira el drenaje y en los diez subsiguientes se da el alta". A partir de ahí, señaló, "lo más conservador sería esperar entre 10 a 15 días para realizar un viaje".

Eduardo Giugno, director de la carrera de especialistas en Neumonología de la UBA, coincidió en los plazos. "En una cirugía mínimamente invasiva, o en una cirugía torácica no complicada, se debe esperar una a dos semanas para poder viajar en avión ", dijo. Recordó que así lo indican las guías respiratorias, en especial las de la Sociedad Británica de Tórax, que piden un requisito previo: una radiografía de pulmón sin inconvenientes antes de embarcar.

Sebastián Lamot, neumonólogo de la Sección Oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, fue más estricto. "Las guías lo que recomiendan es más de dos semanas, o sea, dejar pasar dos semanas de la expansión completa del pulmón antes de un vuelo", advirtió. Y aclaró que "hay algunos grupos quirúrgicos que son más conservadores y otros son menos conservadores".

Un avión comercial vuela a 10.000 o 12.000 metros, pero su cabina no queda a nivel del mar. "La cabina está como si estuviera a 2.000 metros de altura", explicó Lamot. A esa altitud la presión barométrica disminuye y entra menos oxígeno a los pulmones.

Para alguien recién operado, eso tiene dos efectos. "Por un lado, disminuye la oxigenación y por otro lado, aumenta el riesgo de neumotórax si es muy reciente", resumió el especialista. Los cambios de presión pueden hacer que, "si hay algo de aire, eso aumente francamente y genere un neumotórax importante durante el vuelo".

García puso el foco en un escenario puntual: una despresurización de la cabina. En ese caso, dijo, el riesgo de neumotórax "está aumentado por el antecedente de la cirugía pulmonar". Pero aclaró que "si es un viaje normal no habría ningún tipo de problema".

Para Lamot, las horas en el aire también cuentan. "Una cosa es un vuelo de cabotaje, otra cosa es un vuelo de 12 o 14 horas", señaló. Y agregó que los matices pasan por la condición del paciente: "No es tanto la edad, sino más que nada si tiene enfisema previo, si tiene alguna limitación cardiovascular , si el nivel de oxigenación que tiene es adecuado".

García, en cambio, sí subrayó la edad y la exigencia de la gira. "Lo más importante es el estado general del Papa", dijo. "Una cirugía es un impacto al cuerpo", recordó, y lo que hay que valorar no es solo el tipo de operación o el riesgo de despresurización, sino que se trata de "un paciente de 71 años que se está sometiendo a una cirugía y que va a venir acá y va a tener un programa muy activo".

Todos los médicos atan sus previsiones a una condición: que el posoperatorio sea normal. "Si hay algún tipo de imprevisto o hay algún tipo de fuga aérea persistente a nivel pulmonar luego de la cirugía, estos tiempos se prolongan mucho más hasta que no se le dé el alta definitiva desde el punto de vista quirúrgico", advirtió García.

Lamot fue el más cauto al evaluar el calendario papa l. Si pasan más de dos semanas y la oxigenación es adecuada, admitió, "quizás se puede preservar sin problema". Pero dejó una advertencia: "los tiempos están al límite como para permitir el vuelo. No digo que no se pueda, sino que hay que valorarlo muy bien según el caso clínico".

Por ahora, el Vaticano no anunció cambios en la gira, que debe llevar al Papa por diez ciudades de tres países entre el 6 y el 17 de noviembre.

Fuente: Clarín