Caputo viaja a Bangkok en medio de la revisión con el FMI y las dudas por el crecimiento

El ministro de Economía, Luis Caputo , llegará el martes a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial , avanzar en la tercera revisión del acuerdo vigente con la Argentina y reunirse con los organismos multilaterales. El viaje se producirá mientras sigue pendiente un desembolso de unos US$869 millones , crecen las inquietudes de los inversores por la actividad económica y el crédito internacional encarece el financiamiento para los países.

Caputo estará acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza . También integrarán la delegación el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili , y su vicepresidente, Vladimir Werning . El evento tendrá lugar del mañana 12 al 18 de octubre.

La agenda prevé encuentros con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva ; el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga , y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , Ilan Goldfajn . También participará en una reunión de ministros latinoamericanos con el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, en encuentros del G20 y del Comité de Desarrollo del Banco Mundial.

El Banco Mundial y el BID fueron piezas clave del programa financiero de este año: sus garantías permitieron obtener préstamos de bancos privados por US$2000 millones y US$1200 millones, respectivamente, para afrontar vencimientos sin emitir bonos soberanos en el exterior . El respaldo multilateral cobra relevancia ante las mayores tasas internacionales y el riesgo país argentino, que vuelven más exigente conseguir crédito a costos que el Gobierno esté dispuesto a aceptar.

Las conversaciones con el FMI continuarán después de la misión técnica encabezada por Joyce Wong , que concluyó a fines de septiembre en Buenos Aires. Todavía no se anunció un acuerdo a nivel técnico por la tercera revisión. Una vez alcanzada, deberá intervenir el Directorio del organismo para aprobarla y habilitar el giro.

Uno de los puntos será el resultado fiscal del primer semestre. El Gobierno deberá solicitar una dispensa —conocida como waiver — porque acumuló un superávit primario de $6,29 billones, por debajo de la meta de $6,86 billones. En cambio, cumplió la meta de reservas netas de junio, luego de que el organismo flexibilizara la exigencia.

El desembolso pendiente permitiría compensar el pago de US$795 millones que la Argentina hizo recientemente al FMI. Para lo que resta del año, el Gobierno enfrenta otros vencimientos con el organismo por US$865 millones en noviembre y US$340 millones en diciembre . Todavía no hay fecha para el giro pendiente.

Tras la misión, la vocera del FMI, Julie Kozack , remarcó la importancia de que el crecimiento, concentrado en energía, minería y agro, “se amplíe y se distribuya de manera más equitativa entre los distintos sectores de la economía y entre los trabajadores” . También señaló que extender los logros de la estabilización sería esencial para la inversión y el empleo.

La caída del 2,9% mensual de la actividad en julio alimentó esas preocupaciones. La consultora Invecq advirtió que el rebote parcial de agosto no alcanzaría para evitar una recesión técnica —se establece cuando hay dos trimestres consecutivos de contracción— y recortó su pronóstico de crecimiento para 2026 al 1,5%. LCG estimó una mejora mensual de apenas 0,6% en agosto.

En la previa de la asamblea, el Banco Mundial también redujo su proyección de crecimiento para la Argentina al 2,1%, desde el 3,6% de junio y el 4% de enero . Aun así, destacó las reformas oficiales y previó tres años consecutivos de expansión entre 2025 y 2027. Caputo será orador en un panel del organismo sobre el aporte de las reformas al crecimiento regional.

Fuente: La Nación