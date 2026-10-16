Cae una banda de falsos médicos: dictaban instrucciones para suturar por Whatsapp y operaban con ambulancias truchas

Una investigación judicial que comenzó en noviembre de 2021 culminó en la noche de este miércoles con la desarticulación de una organización criminal acusada de prestar servicios médicos con personal sin habilitación profesional. Operaban a través de una empresa de ambulancias privadas con base en Florencio Varela . Tras varios allanamientos, hubo 9 detenidos y 20 aprehendidos .

La banda estaba liderada por una pareja de nacionalidad peruana y argentina . De acuerdo con lo revelado por TN , choferes y acompañantes sin ningún tipo de formación médica asumían turnos de 12 y 24 horas actuando como si fuesen médicos y enfermeros de emergencias.

Para sostener la fachada y validar sus prestaciones, la organización contaba con la complicidad de profesionales matriculados que entregaban sus nombres, sellos y números de matrícula a cambio de dinero.

Además, la banda contaba con el respaldo de firmas contables que emitían facturas truchas con sobreprecios por servicios de alta complejidad inexistentes. Luego, los fondos obtenidos a través de sociedades pantalla , balances adulterados y contratos simulados eran usados para blanquear dinero .

Durante la investigación se analizaron más de 30.000 horas de escuchas telefónicas. Durante estas pericias, se detectó que los coordinadores de la empresa daban instrucciones paso a paso por teléfono a los falsos médicos para que realizaran suturas de heridas abiertas a pacientes a bordo de las ambulancias en pleno traslado.

La investigación policial culminó este miércoles con un megaoperativo que incluyó 40 allanamientos simultáneos en la Ciudad y en varios municipios del conurbano bonaerense: Avellaneda, La Plata, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y Florencio Varela, donde funcionaba la base operatoria.

Como resultado de los procedimientos, la Policía bonaerense detuvo a nueve personas y aprehendió a otras 20 que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

En los allanamientos se secuestró una flota compuesta por siete ambulancias , un Renault 12, una motocicleta Honda Wave y un Renault Sandero Stepway.

También se incautó una importante suma de dinero en efectivo que alcanzó los 5.780.200 pesos y 19.368 dólares. Además, se encontraron 22 sellos de médicos profesionales, 65 sellos institucionales, recetarios, instrumental quirúrgico, uniformes, medicamentos, 57 teléfonos celulares, computadoras y discos rígidos que serán peritados por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 de Florencio Varela, dirigida por el fiscal Darío Provisionato , quien está a cargo del caso.

Fuente: Clarín