Buscan voluntarios para cuidar 35 gatos y dos niños en España: Ofrecen alojamiento y comida

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Una pareja de jubilados ingleses que vive en Cádiz, España, busca voluntarios mayores de 26 años para colaborar con el cuidado de 35 gatos y dos niños. A cambio, ofrece alojamiento gratuito, comida y la posibilidad de vivir cerca de la costa durante al menos un mes.

La propuesta se publicó en Workaway, una plataforma internacional que conecta a viajeros con familias y proyectos que necesitan ayuda. Los anfitriones viven en una finca de media hectárea, ubicada a casi siete kilómetros de Conil de la Frontera, uno de los destinos turísticos de la costa atlántica andaluza.

La estadía mínima es de un mes, aunque la pareja prefiere recibir personas que puedan quedarse seis semanas o más.

Cuáles son las tareas del voluntariado

Los anfitriones, Jackie y Richard, participan en el rescate de gatos abandonados de la zona. Jackie fundó una asociación benéfica dedicada a proteger a estos animales, que viven en la propiedad mientras esperan ser adoptados.

Las principales tareas del voluntario estarán vinculadas con el cuidado cotidiano de los felinos. También deberá colaborar con algunas actividades familiares, entre ellas:

Alimentar y cuidar a los gatos de la finca.

Ayudar con los dos nietos de la pareja algunas tardes por semana. Los niños hablan inglés y español.

Realizar recados ocasionales y colaborar con preparaciones sencillas de cocina o repostería.

Además, los anfitriones trabajan para esterilizar a los gatos callejeros de los alrededores y evitar la reproducción sin control.

Qué ofrecen a cambio

La pareja cubre el alojamiento y la comida durante toda la estadía. El voluntario tendrá a disposición una pequeña casa ubicada en el jardín de la finca, aunque el baño se comparte con otra persona.

Entre las comodidades incluidas se encuentran:

Alojamiento gratuito.

Comida durante la estadía.

Wifi, ropa de cama y toallas.

Bicicletas para desplazarse por la zona.

Acceso a la piscina de la propiedad.

Cuántas horas hay que trabajar por día

Según la publicación, las tareas se concentran principalmente entre las 9 y las 11 de la mañana, además de aproximadamente una hora algunas tardes por semana.

Sin embargo, reseñas de antiguos voluntarios señalan que las actividades pueden extenderse hasta el mediodía y que también es necesario alimentar a los gatos al final de la tarde.

Por eso, antes de postularse, es recomendable consultar con los anfitriones cómo se organiza actualmente la jornada y cuáles son las responsabilidades concretas.

La inscripción se realiza a través del perfil de Jackie y Richard en Workaway. Para enviar una solicitud, es necesario registrarse en la plataforma y contar con la membresía correspondiente, que tiene un costo.