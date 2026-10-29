Baires Fly, la empresa que llevó a Bolsonaro y se vincula con “Chiqui” Tapia y la causa ANDIS

"Tu Cielo, tus Reglas. El lujo de viajar a tu manera". Así se presenta en su página web Baires Fly , una de las empresas de vuelos privados más reconocidas del país que esta semana fue noticia mundial: uno de sus aviones llevó al ex candidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro y su familia de Puerto Iguazú a Estados Unidos.

La huida de Bolsonaro fue uno de los hechos políticos del año tras perder el domingo pasado el balotaje con Lula Da Silva y la empres a argentina fue protagonista de una operación que involucró al gobierno de Javier Milei y al de Donald Trump .

Fundada en 1996, Baires Fly está acostumbra a su nombre resuene. Transportó a ex presidentes, gobernadores y empresarios. En los últimos tiempos uno de sus clientes fue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y su nombre apareció apareció en la causa de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que estaba a cargo de Diego Spagnuolo.

El avión Gulfstream G400 matrícula LV-JQW de la empresa fue el que trasladó a Bolsonaro y su familia. Es uno de los cuatro tipo de aviones que Baires Fly ofrece en su pagina web con capacidad de seis a 14 pasajeros con un servicio de lujo: catering a bordo con comida gourmet, amenities y personal especializado. Y ofrece vuelos a todos los continentes.

En los últimos meses uno de los pasajeros frecuentes fue "Chiqui" Tapia. El dirigente utilizó los aviones de la empresa para viajar a distintos lugares del mundo en su rol de presidente de la AFA. Utilizó el Gulfstream V, matrícula LV-KAX y un Learjet 60 matrícula LV-CCO, según consta en los registros judiciales.

Es que Tapia debe pedir autorización para salir del país. Así se lo impuso el juez en lo Penal Económico Diego Amarante en la causa judicial en la que está procesado por retención indebida de más de 19 mil millones de pesos en aportes patronales e impuestos que la AFA no pagó en el plazo que establece la ley.

El dirigente utilizó los aviones de Baires Fly para viajar a Santiago del Estero, a Brasil, a Colombia y a Paraguay, entre otros destinos. El último fue a medidos de mes cuando emprendió rumbo a Zurich, en Suiza, para participar de reuniones de la FIFA. Primero se trasladó a Paraguay y desde allí a Suizo en el Gulfstream V de la empresa. Según los valores de mercado, ronda los 300.000 dólares ida y vuelta.

El fiscal federal Franco Picardi investiga una trama de corrupción en la ANDIS en donde la justicia determinó que se pagaban sobrepresiones y sobornos en la compra de medicamentos e insumos médicos destinados a discapacitados. En ese expediente aparece el nombre de Baires Fly a través del broker aeronáutico Sergio Mastropietro y Miguel Angel Calvete , el nexo entre los funcionarios públicos de ANDIS y los laboratorios.

La investigación determinó que hay facturas emitidas por Baires Fly en conceptos médicos. La causa no se dirigió puntualmente a la empresa, sino al rol de Mastropietro como generador de esas facturas que le facilitaba a Calvete.

"También fue el encargado de realizar diversas facturaciones entre empresas vinculadas al rubro que no eran de su propiedad, como así también, entre estas firmas y Baires Fly S.A. En particular, Miguel Ángel Calvete tuvo un rol activo en la generación de documentación destinada a justificar transferencias patrimoniales de elevada cuantía entre empresas que, lejos de operar como competidores independientes, formaban parte de los mismos grupos de interés. Facturas que serían utilizadas para simular transacciones", detalla el expediente.

Como ejemplo, la investigación detalla que Baires Fly recibió 95 millones de pesos de laboratorios y le facturó a otra 100 millones bajo el concepto “kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa”.

"Se observó un circuito de facturaciones cruzadas entre las empresas de Miguel Ángel Calvete, la familia Sagués y Sergio Mastropietro vinculado a la firma Baires Fly SA -, mediante transferencias de millonarias sumas de dinero de empresas de dicho grupo familiar a la empresa Baires Fly S.A., con la intermediación de Miguel Ángel Calvete", resalta la causa.

Fuente: Clarín