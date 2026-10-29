Piden perpetua para el acusado del triple lesbicidio en un hotel en Barracas: “La intención era que sufran, que agonicen”

“El motivo del crimen fue el odio” , afirmó el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi en el alegato de cierre en el juicio por el triple femicidio de Pamela Fabiana Cobbas (52), Mercedes Roxana Figueroa (52) y Andrea Amarante (42) , cometido en mayo de 2024 en un hotel familiar de Barracas.

"No fue un homicidio cualquiera: las prendió fuego con el objetivo de que sufrieran y agonizan” , aseguró el acusador en su exposición en la que solicitó que el Justo Fernando Barrientos (69) sea condenado a prisión perpetua.

El juicio se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 y se prevé que el veredicto se conozca el el 18 de noviembre.

Durante el alegato, el fiscal Fernández Buzzi sostuvo que Barrientos "sentía claramente desprecio y aversión" hacia las víctimas debido a su orientación sexual.

También señaló que el imputado "se creía superior, se permitía discriminar y despreciar a estas mujeres porque no cumplían con el estereotipo que la sociedad les asigna" y concluyó que el hecho "expresa lo peor de la interacción social: el sexismo, la intolerancia, la discriminación y el odio", publicó el sitio fiscales.gob.ar.

Por su parte, Barrientos pronunció sus últimas palabras ante los jueces Adrián Pérez Lance, Cinthia Oberlander y Juan Manuel Grangeat, y aseguró: “Yo jamás discriminé a nadie, jamás agredí a nadie, nunca pegué a nadie ”.

El debate comenzó el 18 de mayo de este año y Barrientos declaró por primera vez en la audiencia del 15 de octubre, cuando negó los hechos y dijo no recordar detalles de lo ocurrido, según publicó Amnistía Internacional en un diario del juicio por el triple lesbicidio de Barracas.

“Ellas pareciera que eran pareja. Respeto hacia ellas y la diversidad. Existe hace muchos años, no puedo opinar sobre eso”, manifestó respecto de las víctimas, aunque testigos y la sobreviviente del incendio aseguraron haber recibido ataques y discriminación por su orientación sexual y por su condición de mujeres.

Respecto de la noche del crimen, recordó: “Ellas estaban discutiendo. Fui a tratar de pedirles que pararan porque era muy duro, era muy difícil estar en esa circunstancia, y bueno… de pronto pasó lo que pasó”.

"No inicié el fuego" , enfatizó y luego describió que quedó conmocionado. "Perdí la cabeza totalmente", dijo y agregó: "Cuando me di cuenta estaba con un parche en el cuello, detenido".

También calificó de "crueles" a los vecinos que declararon en su contra. Uno de estos testigos contó que el acusado le había dicho “hay unas chicas ahí que son medio raras”, mientras que otro aseguró que lo había escuchado referirse a las cuatro mujeres como “tortilleras asquerosas”.

El fiscal Fernández Buzzi pidió que Barrientos sea condenado por homicidio agravado por haberse cometido mediando violencia de género, por odio a la orientación sexual, por ensañamiento y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común respecto de Cobbas, Figueroa y Amarante, y en grado de tentativa en perjuicio de la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos (52).

En tanto, por las querellas alegaron la abogada Luciana Sánchez, en representación de Sofía; Carolina Cymerman y Pablo Rovatti -del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, dependiente del Ministerio Público de la Defensa (MPD)- por las familias de Pamela y Mercedes; y de Samanta Pedrozo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.

Todas ellas también solicitaron la pena máxima para Barrientos.

La abogada Sánchez explicó a Clarín que, además, solicitó medidas de reparación para la sobreviviente del brutal ataque. “Indemnizaciones económicas por lucro cesante, incapacidad, gastos de mudanza, acompañamiento permanente y pérdida de pertenencias”. A lo que le sumó un “tratamiento en salud mental estatal, gratuito y prioritario"; pensión por viudez y eximición de pago de la parcela en el Cementerio de la Chacarita”.

Durante el juicio, Sánchez cuestionó duramente a la fiscalía por la instrucción en la causa porque, según ella, nunca allanaron la habitación de Barrientos.

A su vez, pidió la “expropiación del hotel de Olavarría 1621 donde se cometieron los crímenes porque, luego del triple crimen, los dueños de la propiedad solicitaron el desalojo".

Según anticiparon a Clarín, el 11 de noviembre será el turno de los alegatos de la defensa y, luego de las réplicas, se conocerá el veredicto una semana después.

El 6 de mayo de 2024, en un hotel de la calle Olavarría al 1600, en Barracas, Barrientos ingresó a la habitación número 14 donde descansaban cuatro mujeres y arrojó “un artefacto o sustancia combustible encendida sobre el colchón”.

Al propagarse rápidamente las llamas, el acusado agredió y empujó a una de las víctimas para impedir que pudiera escapar del cuarto.

Como consecuencia de las graves quemaduras sufridas en el ataque, Cobbas falleció el mismo día del hecho, Figueroa el 8 de mayo y Amarante el 12, tras sufrir lesiones que afectaron entre el 75 y el 90 por ciento de sus cuerpos.

Mientras que Castro Riglos sufrió quemaduras en sus brazos, manos y rostro que afectaron el 3 por ciento de su cuerpo, y permaneció internada hasta obtener el alta médica el 3 de junio de 2024.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín