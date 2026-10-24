Avanza la cosecha estadounidense y achata los precios del maíz y de la soja

Independientemente de las variaciones diarias, una constelación de factores bajistas está generando una tendencia negativa en los precios de la soja y del maíz. Está integrada por el muy buen avance de la cosecha de ambos cultivos por buen clima en Estados Unidos, expectativas de una gran producción de soja en Brasil, compras acotadas de la oleaginosa por parte de China y ventas de contratos por parte de los fondos especulativos . En detalle, la cosecha de soja en Estados Unidos ya supera el 75% de la superficie y el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta 124 millones de toneladas, que suman 8M/t más que el año pasado. La trilla del maíz está un poco más retrasada, pero ya hay más del 50% levantado, con una expectativa de producción de 407M/t, que es la segunda más importante de la historia. Por el lado de la demanda, los importadores chinos de soja actúan con cautela. “En su momento se había dicho que el gigante asiático iba a adquirir 25M/t en Estados Unidos durante 2026 y hasta ahora compró 14, con lo cual debería completar 11M/t en lo que resta del año, algo que parece muy difícil de cumplir”, proyecta Sebastián Olivero, analista de la corredora StoneX .

Por otro lado, la siembra de soja en Brasil avanza satisfactoriamente, sobre todo en Mato Grosso , el estado que normalmente produce 50M/t por año; hasta ahora no se manifiesta un clima seco como sería de esperar en esa región en un año con desarrollo de El Niño. Sí hay algunos excesos hídricos en los estados del sur. Hacia adelante, los mercados seguirán poniendo la lupa sobre el mercado climático sudamericano. “Puede haber volatilidad si el clima complica Brasil, que podrían disparar compras por parte de los fondos”, alerta Olivero . Para los productores argentinos, los precios son mejores que los del ciclo anterior. Por eso “se podría cubrir una parte de la producción esperada con puts para establecer un piso de precios, pagando una prima, o financiar esa compra con la venta de un call”, propone el experto. Para los más conservadores, se ofrecen puts de maíz con 184US$/t, con 4US$/t de prima, o se pueden asegurar 344US$/t de soja, con 8US$/t de prima. Sin embargo, Olivero también alerta que, con un escenario climático de gran incertidumbre, no habría que descartar que haya oportunidades y picos alcistas para aprovechar durante el ciclo del cultivo.

Fuente: La Nación