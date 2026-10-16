Autos de alta gama, lanchas y hasta máquinas arcade: los 224 lotes incautados al delito que se rematarán en Santa Fe

Bicicletas, autos de alta gama, lanchas, máquinas arcade y hasta un departamento saldrán a la venta este viernes a través de una subasta de bienes recuperados de la delincuencia organizada por la provincia de Santa Fe.

Los distintos lotes -224 en total- comenzarán a venderse con precios que oscilan entre un 30 y un 50% menos de su valor real y hay casi 9.000 personas esperando para pujar y hacerse con alguno de ellos.

El remate, que comenzará a las 16.20 en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, se realizará a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) y será la sexta edición del evento que organiza la provincia, que destinará todo lo recaudado a la asistencia de víctimas y a programas sociales.

La nómina oficial de vehículos a la venta incluye 91 motos, 80 automóviles de marcas importadas como Audi, BMW y Mercedes Benz, además de una gran variedad de nacionales. También, 2 lanchas y 40 bicicletas . Se trata de la subasta con mayor cantidad de lotes desde la creación de la APRAD.

En el marco del evento, también saldrán a la venta 10 máquinas arcade retro para restaurar, con bases que arrancan en los 20 mil pesos .

Pero sin dudas el plato fuerte de la jornada será una vivienda de dos plantas de 99 metros cuadrados ubicada en la ciudad de Rosario que saldrá a la venta con una base de 40 millones de pesos, es decir, unos 26 mil dólares al cambio oficial.

Según destacó Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales de Santa Fe, es habitual que los lotes salgan a la venta con precios base de entre el 30% y el 50% menos del valor de mercado. El funcionario destacó además que la variedad de bienes a la venta refleja " la diversidad de la economía de los delincuentes".

"Hay quienes tienen poder económico y poseen bienes más costosos, pero también está el motochorro, al que se le quita la motocicleta con la que roba celulares y carteras", especificó.

Con la subasta de este viernes, el Gobierno provincial proyecta recaudar entre 700 y 800 millones de pesos, que se destinarán a asistir a víctimas del delito y a financiar programas sociales vinculados con las escuelas, la salud mental y las adicciones.

Hasta el momento son 8.796 personas en total , que se inscribieron para participar de la subasta a través de la página web del Gobierno provincial. Y aunque la gran mayoría -7.139 exactamente- son de Santa Fe; hay inscriptos de todas las provincias, entre ellos 565 de Entre Ríos; 519 de Buenos Aires, 214 de córdoba y otros 79 oriundos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al respecto, el director provincial de la Aprad, Martín Domene , detalló que se realiza "un cruce de datos minucioso" para verificar que los participantes no integren las bandas criminales a las que se les incautaron los bienes.

"Siempre hay personas excluidas; por ejemplo, personas con pedido de captura", explicó, a la vez que señaló que normalmente entre 80 y 100 personas quedan excluidas del evento por distintos motivos.

En cuanto a las formas de pago, Domene informó que se aceptarán transferencias bancarias y efectivo . Al momento de ganar una puja, se debe abonar el 10% del monto como seña y, luego, el 90% cuando se apruebe el lote y otro 10% de comisión del martillero.

El funcionario agregó que la Agencia no recibe fondos de impuestos y que parte de lo recaudado también se destina a su mantenimiento.

Fuente: Clarín