Atlanta United vs Inter Miami de Messi: Leo metió un doblete en cuatro minutos y su equipo volvió a festejar en la MLS

Inter Miami venció 3-1 a Atlanta United y cerró otra gran noche con Lionel Messi como figura. El capitán marcó dos goles y volvió a ser decisivo para que las Garzas se quedaran con los tres puntos. El próximo compromiso de Inter Miami será el sábado, como visitante, frente a New York Red Bulls. También estaremos siguiendo el encuentro con todas las novedades y el minuto a minuto. Gracias por acompañarnos.

🔥 ¡Doblete de Leo Messi! El argentino encara, amaga y remata con una definición de genio para marcar su segundo gol del partido a favor de @InterMiamiCF . ¡Imparable! pic.twitter.com/66vmEaRWac

¡GOOLAZO de Leo Messi! Arranca desde la mitad de la cancha, combina con Berterame y saca a relucir toda su genialidad para marcar a favor de @InterMiamiCF . pic.twitter.com/7CEzGPsaFx

CABEZAZO DE BERTE Y ADENTRO 🗣️☄️ pic.twitter.com/Y9LSw1ni7y

See you on the pitch, Atlanta. ⚔️🏟️ pic.twitter.com/39crvLG0Mf

Atlanta United llega luego de golear 3-0 a Montreal en su visita al equipo canadiense. El exfutbolista de River Giuliano Galoppo anotó el segundo tanto de la visita, que busca despegarse de la zona baja de la Conferencia Este de la MLS para soñar con los puestos de clasificación a playoff.

Inter Miami llega tras imponerse 2-0 a New York City en el Nu Stadium con goles de los argentinos Rodrigo de Paul y Germán Berterame. Lionel Messi fue clave en el triunfo de las Garzas, asistiendo al campeón del mundo en el primero y participando de forma directa en la jugada del segundo. Además, con este resultado los dirigidos por el Kily González sellaron su boleto a los playoffs de la MLS, motivo por el que el entrenador anticipó que habrá modificaciones en el equipo: “Cuando se hace tanto esfuerzo para vulnerar al rival, el desgaste es mayor y ahí necesitás cambiar”.

Lucas Hoyos; Matthew Edwards, Paulo Díaz, Junior Alonso, Elías Báez; Mauricio Amaro; Jay Fortune, Alexey Miranchuk, Miguel Almirón, Giuliano Galoppo; Breel Embolo. DT: Gerardo Martino.

Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael Dos Santos, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame. DT: Cristian González.

Fuente: Clarín