ATE hizo un paro para exigirle pases a planta permanente a Kicillof, pero concentró sus críticas en el modelo de Milei

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires realizó un paro este miércoles para reclamarle al gobierno de Axel Kicillof y a la Legislatura que el próximo presupuesto provincial incluya pases a planta permanente y mejoras salariales. Aunque el alcance de la medida y de las demandas fue provincial, el principal apuntado por el sindicato como responsable de la situación laboral de los trabajadores estatales fue el presidente Javier Milei .

La huelga de ATE se complementó con una movilización a la Legislatura bonaerense, en La Plata. El gremio provincial, aliado del gobernador Kicillof, marcó presencia con una columna en la que confluyeron algunos de sus principales referentes, como el secretario general, Claudio Arévalo ; el secretario gremial de ATE nacional, Oscar De Isasi , o el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (rama Autónoma), Hugo Godoy . La columna estatal “partió de Plaza Italia y transitó la Avenida 7 hasta llegar a la altura del establecimiento legislativo”, informó el gremio en un comunicado.

La protesta se impulsó “bajo el reclamo del pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras precarizados, así como la concreción de un salario que mejore el poder adquisitivo de los estatales”. Reclamaron “que en el presupuesto estén incluidos los pases a planta permanente”.

A la hora de señalar responsables por la situación que derivó en el paro bonaerense, Arévalo dirigió su discurso hacia Milei. “Tenemos un solo culpable, que es el gobierno nacional, que se está quedando con los fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. No tenemos que equivocarnos [sobre] quién es nuestro enemigo. No está entre nosotros, nuestro enemigo es Javier Milei , que recibe las órdenes del Fondo Monetario Internacional, que está ahogando a las provincias y los municipios. Necesitamos que en el presupuesto estén incluidos los pases a planta permanente de los becarios de la salud y trabajadores dela Educación”, afirmó Arévalo.

La columna del gremio en las calles de La Plata llevaba, en su frente, una pancarta que rezaba “La plata no alcanza. Milei es responsable”.

“Somos los que sostenemos el Estado. Sin trabajadores, no hay Estado. En este nuevo presupuesto, se tiene que ir a buscar la plata de los sectores que se enriquecen, que son el sector agrario, los countries y los sectores concentrados de la riqueza, para distribuirla en el pueblo bonaerense”, añadió el secretario general de ATE bonaerense.

La semana pasada, el gremio estatal provincial le había anticipado al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa , que haría paro este miércoles. En una nota, le reclamó, además de los pases a planta permanente y las mejoras salariales, destinar “mayores recursos para la conformación del Consejo del Salario Municipal” , apuntalar “el fortalecimiento de la carrera administrativa”, y aplicar un “boleto gratuito” para los estatales que trabajen en las áreas de educación y salud.

Fuente: La Nación