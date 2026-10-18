Asaltó a un vecino con una falsa ametralladora, intentó robarle a un policía y terminó detenido: tenía once antecedentes

Un delincuente de 38 años, con 11 antecedentes penales y dos condenas vigentes, fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Parque Avellaneda , luego de asaltar a un vecino con una réplica de ametralladora e intentar robarle a un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la calle Garzón al 3800, cuando un hombre se encontraba estacionando su auto y fue sorprendido por el sospechoso, quien lo amenazó con el arma y le robó un teléfono celular y un reloj pulsera.

Tras cometer el asalto, el delincuente intentó sustraerle las pertenencias a otra persona. Sin embargo, el hombre se identificó como oficial de la PSA y lo ahuyentó .

En medio de la huida, un vecino llamó al 911 y alertó que el sospechoso había ingresado a una vivienda ubicada sobre la calle Laguna al 9000.

A partir de esa información, efectivos de la Comisaría Vecinal 9C de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar e ingresaron al inmueble, donde encontraron al acusado en el comedor y procedieron a detenerlo.

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron el celular robado y secuestraron la réplica de ametralladora que el sospechoso había utilizado para amenazar a las víctimas.

Al identificarlo, los investigadores comprobaron que el hombre registraba 11 antecedentes desde 2018 , por delitos como robo, tentativa de robo, hurto, lesiones, encubrimiento y atentado y resistencia contra la autoridad, entre otros.

Además, de acuerdo con la información policial, tenía dos condenas vigentes, dictadas en 2019 y 2022, y un procesamiento con prisión preventiva vigente desde 2023.

Un episodio similar ocurrió en junio de este año en el barrio porteño de Villa del Parque, cuando un delincuente intentó asaltar una dietética con un arma de utilería . El hecho sucedió en un comercio ubicado sobre la avenida Nazca al 1500 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Como contó este medio, el sospechoso ingresó al negocio, saludó a la encargada y luego sacó una pistola de su campera para amenazarla. “Te pego un tiro, quedate ahí” , le dijo. A pesar de eso, la mujer se resistió al asalto y comenzó a gritar, lo que provocó que el delincuente escapara sin concretar el robo.

Tras la fuga, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en la zona y lograron detener al sospechoso.

Fuente: Infobae