Arrancó la sesión en Diputados y el oficialismo consiguió el quórum para tratar la Ley de Tierras, discapacidad y morosidad

Con apoyo del PRO, la UCR y los bloques provinciales, el oficialismo consiguió este miércoles el quórum en Diputados para arrancar con la sesión en la que buscará aprobar con modificaciones el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e imponer sus propuestas sobre emergencia en Discapacidad y endeudamiento familiar.

Los libertarios recibieron el respaldo de los legisladores que están alineados con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carlos Sadir (Jujuy). También sumó a los representantes de Misiones que responden a Hugo Passalacqua , a los salteños de Gustavo Sáenz y a los mendocinos de Alfredo Cornejo .

Como ya es habitual hubo algunas divisiones en el bloque de Provincias Unidas, ya que la sesión arrancó con la presencia de la santafesina Gisela Scaglia, presidenta del interbloque, y los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora .

En la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó previo a la sesión, se estimó que la sesión durará más de 17 horas , ya que al proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, que tendrá una importante modificación al incorpora la ratificación de la Ley de Tierras, también se discutirán los proyectos de emergencia en Discapacidad y endeudamiento familiar.

El tratamiento de estos tres temas demandarán más de 4 horas cada uno, pero también se incluyeron en el temario el proyecto que incorpora al Código Penal el delito de vandalismo rural y otra propuesta que define el sistema de trazabilidad de los medicamentos de alto riesgo, una propuesta que fue impulsado a partir de la contaminación con fentanilo.

La jornada comenzó con un pedido de apartamiento del reglamento presentado por el radical Pablo Juliano para que se trate la Ley Segovia, una propuesta que modifica el Código Penal para que prescriban los delitos de abuso sexual y trata de personas cometidos contra niños y adolescentes cuando el acusado permanezca prófugo o en rebeldía.

El oficialismo pidió que la propuesta se trate en comisión la próxima semana, pero Juliano mantuvo su pedido aunque no pudo avanzar porque la votación terminó con 121 votos a favor y 120 en contra, y se necesitaban de los dos tercios de los presentes para incorporar el proyecto al temario.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin presentó un pedido de apartamiento para que se renueve la emergencia pediátrica para el hospital Garrahan. Pero al igual que la propuesta anterior, a la oposición no le alcanzó porque la votación finalizó con 125 votos a favor, 116 en contra y 14 abstenciones.

En tanto, Germán Martínez, jefe de la bancada kirchnerista, hizo un pedido de apartamiento para que se trate la emergencia de las Pymes, pero tampoco prosperó porque la votación terminó con 114 a favor, 122 en contra y 4 abstenciones.

La radical Mariela Coletta también hizo un pedido de apartamiento del reglamento para exigir que los informes de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) sean públicos, pero la propuesta no avanzó porque la votación terminó 122 votos a favor y 116 en contra.

Más allá de los pedidos de la oposición, uno de los temas centrales de la sesión es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , que tiene la media sanción del Senado, pero que sufrirá una importante modificación al incorporar en el texto un artículo que restituye la Ley de Tierras.

La jugada provocó la reacción de la oposición, ya que el oficialismo ratifica una norma aprobada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner que había sido derogada por el DNU 70/23 . Incluso, la decisión de voltear la Ley de Tierras, Milei la quiso validar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad, pero los dialoguistas lo rechazaron durante el debate en el Senado.

Sin embargo, la discusión volvió a instalarse cuando la Corte Suprema ratificó el megadecreto de Milei y rechazó un amparo que había congelado la derogación de la Ley de Tierras. Pero eso no fue todo porque en un segundo fallo, el máximo tribunal hizo lugar al reclamo de una organización ambientalista y volvió a restituir la Ley de Tierras.

Ante esta incertidumbre y para evitar que el DNU/70 corra peligro, el oficialismo acordó con los dialoguistas incluir un artículo en la ley de propiedad privada ratificando la ley impulsada por el kirchnerismo . Así fue como el Gobierno bloqueó el intento del peronismo de ir contra la norma que desreguló la economía cuando se inició el mandato de Milei.En el debate, el oficialista Santiago Santurio hizo una exposición en la que mezclaron un análisis histórico para remarcar que "tiene que ser una política de Estado respetar la propiedad privada de todos los argentinos, garantizar que el fruto de su trabajo no se lo va a sacar ni un delincuente, ni un burócrata de turno"

Luego Diego Giuliano chicaneó al oficialismo al apuntar que "volvieron a la ley del peronismo" que estipula los límites para los extranjeros en la compra de tierras rurales. "Fue una vuelta de campana para bajar los decibeles que significó la extranjerización de las tierras", agregó.

Incluso, el diputado massista cuestionó el mecanismo de desalojo que se incluyó en el proyecto y lo vinculó con el caso de Maricarmen Abascal, la jubilada madrileña cuyo desalojo desató una histórica ola de protestas en España por la crisis habitacional.

Mientras que Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) cruzó al Gobierno al prometer seguridad jurídica pero "degradar constantemente la democracia y al debate público". "Dicen defender la soberanía nacional, pero pretenden la derogación de leyes que protegen nuestros recursos estratégicos como la tierra. Todo DNU es cuestionable, y el DNU 70 es inconstitucional”, completó.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín