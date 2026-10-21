ANDIS: El fiscal Picardi pidió indagar a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Por hechos de corrupción “desplegados en coordinación con funcionarios públicos de la ANDIS”, el fiscal federal Franco Picardi junto a su par Sergio Rodríguez, solicitaron al juez Ariel Lijo que se llame a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina, acusada de “cooptar” la Agencia de Discapacidad entre mayo de 2024 y agosto de 2025”. Se los señala de haber sido la compañía que más dinero recibió de la agencia, un total de 137.118.708.357 pesos en 15 meses.

El nuevo pedido de indagatoria firmado por Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), es en el marco de la estructura de corrupción corroborada en el marco del organismo que dirigió Diego Spagnuolo , ex funcionario libertario.

El Ministerio Público Fiscal, que investigó el direccionamiento de compras en ANDIS y sobreprecios en determinados medicamentos o insumos, incorporó nuevas pruebas, según las cuales se permite “demostrar que una empresa privada, la Suizo Argentina S.A., capturó completamente una agencia estatal para ponerla al servicio de sus intereses económicos ”.

Las decisiones institucionales de la ANDIS, sostuvieron los fiscales, “eran tomadas por la droguería Suizo Argentina en coordinación con los altos funcionarios a cargo”.

Por estos nuevos hechos, solicitaron la indagatoria del presidente de Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker ; su vicepresidente, Emmanuel Kovalivker; el director de Compras, Diego Viner ; el director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner ; el gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo , y el coordinador de esa área, Fernando Domínguez.

Según el dictamen firmado por Picardi y Rodríguez, la Suizo Argentina. empresa de la familia Kovalivker, “cooptó la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025: tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas identificadas hasta el momento”.

Esos beneficios irregulares, entiende el Ministerio Público, “le permitieron (a la compañía) vender medicamentos más caros y con sobreprecios. ”.

La investigación determinó que la Suizo Argentina “controló el circuito de compras de medicamentos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud. Todo lo cual sucedió por acuerdos ilegales entre los directivos de la firma y altos funcionarios de la agencia” .

El dictamen expresa que la compañía recibía “información anticipada por parte de los funcionarios públicos de la ANDIS; administraba las compras de la agencia; fijaba los valores de venta de medicamentos propios y de otras droguerías para determinar quién sería la ganadora de las compulsas de precios; y daba indicaciones a los funcionarios sobre a qué firmas pagar y a qué firmas demorar pagos ”.

Junto con esos hechos atribuidos, se corroboró que la compañía “llevaba un control y registro minucioso de los montos y porcentajes asignados por la ANDIS a cada firma, compulsa tras compulsa de medicamentos”.

La Suizo Argentina -dice la imputación-, “siempre estaba a la cabeza como ganadora, durante la gestión de Diego Spagnuolo y, en especial, desde la llegada de Daniel Garbellini , mano derecha de Pablo Atchabahian , sobre el cual ahora se pudo determinar que era un lobbista y operador de la Suizo Argentina , reconocido por los directivos de la Suizo como un gran soldado de la firma”.

Los fiscales demostraron que, a partir de diversas acciones de corrupción, la firma “resultó adjudicada por órdenes de compra cuyo monto ascendió a 137.118.708.357 pesos, cerca del 30% de las erogaciones totales de la ANDIS, en el período investigado”. Estos montos están “atravesados por sobreprecios y valores elevados en perjuicio del erario público nacional y en particular de una determinada población: personas pobres con discapacidad y enfermedades crónicas graves”.

En un dictamen de 300 páginas, los fiscales Picardi y Rodríguez, y a modo de ejemplo, detallaron que en julio de 2024 el Gerente de la División Tratamientos Especiales de la Suizo Argentina “informó a su equipo que habría adquirido un medicamento para el tratamiento de la esclerosis múltiple, a un costo de 92.000 pesos por unidad”. Posteriormente, la misma autoridad de la firma bajo investigación ordenó venderlo al precio que quisieran, indicando: “[El precio] lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”.

Efectivamente, ese medicamento fue comprado por ANDIS, que pagó a la Suizo Argentina S.A. entre 3.870.392 pesos y 4.063.912 pesos por unidad. Esto es, dice el dictamen, “unas 42 veces el costo de adquisición. Lo que representó un incremento porcentual entre el precio de compra y el precio de venta a ANDIS de 4.106,95% , aproximadamente.

Sobre este medicamento, los fiscales advirtieron que fue adquirido por ANDIS a otra droguería a 281.400 pesos en mayo 2024 y en julio de 2024 la agencia se lo compra a la Suizo por 4.093.811 pesos.

Entre la evidencia analizada por los fiscales, y que dan sustento al pedido de indagatoria, se destacaron archivos en poder de la Suizo Argentina que contenían información sobre las compras de ANDIS y los “comportamientos propios y de las otras droguerías, antes de que las compulsas de precios de medicamentos de alto costo cerraran”.

En esos archivos se “registraron cada uno de los medicamentos que se requerían en cada compulsa de precios, las droguerías que resultarían ganadoras y los precios de venta con márgenes de ganancia. Luego esas informaciones se vieron reflejadas en ANDIS una vez cerradas las compulsas del sistema SIIPFIS (sistema que se utilizaba para la compra de medicamentos de alto costo)”.

Pará los fiscales, lo expuesto muestra un “verdadero esquema ilegal” que fue calificado como “el doble pacto de la firma: por un lado, con ANDIS para tener la información anticipada, garantizarse el rol de firma controladora y administradora -máxima ganadora- y, por otro lado, co n las firmas cartelizadas quienes tenían que obedecer el juego de la Suizo Argentina para vender en ANDIS , ya que era la que determinaba quién ganaría y cuándo. Si ese juego no lo cumplían eran castigadas por ANDIS, como indicó Pablo Atchabahian a Daniel Garbellini: “Frená y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal”.

Los fiscales consignaron encuentros en restaurantes entre funcionarios de la ANDIS y los integrantes de Suizo. Desde el organismo de Discapacidad, se referían a ellos como “los amigos”.

El dictamen también construye un árbol de relaciones que “conecta a los directivos de la Suizo Argentina con Miguel Ángel Calvete, a quien habrían pagado sumas por más de 54 mil dólares en 2024 (sin que se hayan registrado actividades comerciales legales) y a quien acudieron al momento en que la firma Suizo Argentina estaba siendo allanada”.

Los fiscales dieron por corroborado que l a empresa Suizo Argentina “utilizó a la droguería Genesis como firma interpuesta para vender a la ANDIS , aumentando los valores de los medicamentos hasta más de un 200%. Genesis pasó de ser una firma prácticamente sin actividad en 2023 a estar dentro de las diez que más pagos recibieron por parte del Estado entre 2024 y 2025”.

Esta firma -detalla el dictamen de la fiscalía-, está “vinculada a Pablo Atchabahian y entre mayo 2024 y agosto 2025 recibió adjudicaciones por $34.066.729.176 pesos”.

En el marco del pedido de indagatorias, los fiscales recordaron que, en el allanamiento de la Suizo Argentina S.A., en agosto de 2025, los directivos no aportaron las claves de sus computadoras, cuyos discos estaban encriptados.

Por último, se tomó la decisión de dictar nuevas imputaciones por “pagos de sobornos a Diego Spagnuolo, quien “recibió dinero por parte de Miguel Ángel Calvete . Además de los montos en efectivo que fueron detectados en instancias previas del caso, pudieron corroborar ahora que Calvete gestionó que Spagnuolo concretara un viaje a Israel desde el 14 hasta el 25 de noviembre de 2024”.

Esto es, “pagó pasajes de avión, hospedaje y servicios de atención al viajero”. La secretaria de Miguel Ángel Calvete, incluso, “llegó a elegir el asiento del avión y afirmó que todo era para pagar favores políticos ”.

Al concluir el dictamen, Picardi y Rodríguez reseñaron que en este expediente cuya primera ruta de sobreprecios y coimas de 30.000 millones de pesos ya fue confirmada por la Cámara de apelaciones y la segunda etapa, de 7.800 millones, cuyo procesamientos se dictaron hace una semana por parte del juez Ariel Lijo, “las víctimas observan cómo funcionarios públicos corruptos y empresarios inescrupulosos se apoderan del dinero que les pertenece, lo que deriva en afectaciones directas a las prestaciones que necesitan para tener una calidad de vida un poco mejor de la que tienen”.

La lista se completa con directores, gerentes y socios de las droguerías cartelizadas y encolumnadas detrás de la Suizo Argentina: Dihemo, Droguería 20 de Junio, Lowsedo, Soldist, Seguermed, Luley, Droguería Meta, UltraPharma, Droguería Del Sud, Droguería Disval, Hemipharm, Medipharma, Droguería Genesis y Scienza Argentina.

Los fiscales pidieron ampliar las indagatorias a personas ya imputadas: el exdirector ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini; el lobbista y supuesto operador de la Suizo Argentina Pablo Atchabahian; el empresario Miguel Ángel Calvete; y el presidente de Génesis S.A., Andrés Horacio Arnaudo,

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín