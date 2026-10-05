Aparece otra firma intermediaria en los contratos con la AFA vinculada al reclutador de “prestanombres”

A la hora de recaudar para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior, TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y su mujer Erica Gillette , no fue el único agente de cobro designado por Claudio “Chiqui” Tapia . Durante 2025 también operó una firma desconocida hasta hoy, CAE Services LLC , con sede en el estado de Wyoming, que aparece vinculada en registros societarios a Juan Schreiber , el mismo argentino que, según la documentación y los testimonios relevados por LA NACION , reclutó a los prestanombres que figuraron al frente de las sociedades utilizadas para canalizar al menos US$41,9 millones .

Fuente: La Nación