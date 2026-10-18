Alerta Sofía: la adolescente que había desaparecido en Uruguay fue encontrada en Argentina junto a un adulto

La adolescente uruguaya de 15 años cuya desaparición había activado una Alerta Amber en Uruguay y el Alerta Sofía en Argentina fue hallada con vida y en buenas condiciones en una vivienda del partido bonaerense de Campana , donde permanecía junto a un hombre de 37 años que había sido señalado como responsable de su traslado desde Paysandú . La Dirección de Enlace Interpol de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado confirmó el operativo este domingo.

Según la información policial, la menor de edad habría cruzado la frontera el viernes 16 de octubre junto a Claudio Andrés Barrere Molinari , de 37 años, con documento uruguayo y DNI argentino. El traslado se habría realizado en una camioneta Peugeot Partner de color gris, vehículo que las fuerzas de seguridad lograron ubicar dentro de una vivienda en un paraje del partido de Campana durante las tareas de rastrillaje.

Tras localizar el rodado, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento para un domicilio del barrio Los Pioneros, en Campana . El operativo se ejecutó este domingo con efectivos de la Delegación de la Policía Federal Argentina en esa localidad y personal del Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas, según el parte firmado por el comisario mayor Cristian De Santiago , a cargo de la Dirección de Enlace Interpol.

El resultado del allanamiento fue positivo: tanto Barrere Molinari como la adolescente fueron hallados en esa vivienda. Sobre el hombre pesa una orden de detención y se libró además una notificación roja de Interpol , el máximo nivel de alerta que emite el organismo para la búsqueda y captura de prófugos a nivel internacional.

Del caso intervienen la Fiscalía Letrada de Paysandú, de segundo turno, en Uruguay, y la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay , en Entre Ríos. La causa se tramita como un pedido de cooperación internacional entre ambos países, en coordinación con la Estación de Policía Departamental de Campana y la Oficina Central Nacional de Interpol en Buenos Aires.

Hasta el momento, la investigación no difundió precisiones sobre el vínculo entre la adolescente y el detenido ni sobre los motivos por los que ambos habrían cruzado la frontera. Las autoridades adelantaron que ampliarán la información a medida que avance la causa.

La joven había sido vista por última vez la mañana del viernes 16 de octubre en inmediaciones de la calle José Pedro Varela, en Paysandú, ciudad ubicada frente a Colón, en la provincia de Entre Ríos. Según relató su padre, la menor se encontraba en su habitación durante las primeras horas de la mañana y la ausencia fue advertida entre las 6:30 y las 7:30. Su madre había expresado preocupación porque, según dijo, la adolescente no acostumbraba a salir sola .

El sábado, un día después de la desaparición, las autoridades uruguayas activaron una Alerta Amber para intentar dar con su paradero. Ante la posibilidad de que hubiera cruzado a la Argentina, el Ministerio del Interior uruguayo solicitó formalmente la intervención argentina, lo que derivó en la emisión del Alerta Sofía por parte del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). En Argentina, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , había difundido el pedido de colaboración ciudadana a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación y del número de emergencias 911.

La coordinación internacional convocó a distintos organismos de seguridad a ambos lados de la frontera. Participaron fuerzas federales argentinas, la oficina de Interpol Buenos Aires y la Policía de Entre Ríos, esta última movilizada por la cercanía geográfica entre Paysandú y Colón, ciudades separadas por el puente internacional que une ambos países. El Ministerio del Interior de Uruguay había atribuido el hallazgo a la cooperación sostenida entre las policías de ambos países desde el inicio de la búsqueda.

Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para informar desapariciones de menores de edad que presentan un alto riesgo inminente para su integridad física o biopsicosocial, según explicó Fiscales.gob.ar. El mecanismo apunta a reforzar las capacidades de búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos mediante la colaboración de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Lleva el nombre de Sofía Herrera y es similar al sistema estadounidense “Alerta AMBER”, aplicado también en Uruguay para este caso.

La coordinación del programa está a cargo del SIFEBU. El Ministerio Público Fiscal de la Nación se incorporó a la iniciativa a partir de un convenio de cooperación firmado por la Procuración General de la Nación el 25 de noviembre de 2019, mediante la Resolución PGN 101/2019. En ese marco, el organismo integra el Comité Nacional Interinstitucional y la Coordinación Operativa Nacional del programa, mientras que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) gestiona las alertas y coordina la interrelación entre las fiscalías intervinientes.

Fuente: Infobae