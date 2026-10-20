Alarma en Córdoba: un alumno llevó una réplica de un arma a una escuela e intervino la Policía

Las alarmas se encendieron en una escuela del barrio San Vicente , en la ciudad de Córdoba , cuando un alumno menor de edad llevó una réplica de arma de fuego y la exhibió ante otros estudiantes dentro del aula.

La situación fue advertida por una docente , quien intervino al detectar que el objeto circulaba entre los compañeros. A partir de ese momento, las autoridades escolares aplicaron el protocolo previsto para este tipo de hechos y resguardaron al estudiante involucrado.

Personal de la Policía de Córdoba acudió al colegio y verificó que se trataba de una réplica . El hecho no dejó personas heridas ni detenidas . El menor quedó posteriormente a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), según informó el portal El Doce.tv.

La participación de este organismo se ajusta al carácter sensible de un hecho protagonizado por un menor en el ámbito escolar. En estos casos, la prioridad es establecer condiciones de resguardo para todos los integrantes de la comunidad educativa y garantizar la intervención de las áreas que correspondan.

El caso quedó bajo seguimiento de la escuela, de la fuerza de seguridad y de los organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Hasta el momento, no se comunicaron medidas adicionales ni se informó si se abrió alguna actuación administrativa o judicial vinculada con el hecho.

A principios de este mes, otro caso similar ocurrió también en la provincia de Córdoba . Esta vez en un colegio privado ubicado en las inmediaciones del barrio Alberdi , en la ciudad capital. Allí, la rutina escolar de un aula de primer grado se interrumpió por un hallazgo que nadie en la institución esperaba encontrar dentro de una mochila.

Una alumna de primer grado ingresó al establecimiento con un arma de fuego entre sus pertenencias . El revólver fue descubierto durante la jornada entre los útiles de la niña, y de inmediato las autoridades escolares activaron el protocolo de seguridad: pusieron a resguardo a alumnos y docentes, y radicaron la denuncia correspondiente ante la Policía.

Las primeras averiguaciones apuntan a que el arma pertenecería a la madre de la menor, quien es integrante de la fuerza policial. Esa condición habría facilitado el acceso de la niña al revólver, aunque los detalles sobre cómo llegó el artefacto a la mochila permanecen sin esclarecerse. Tampoco se determinó, hasta el momento, si el arma se encontraba cargada al ser hallada, ni trascendieron precisiones sobre las medidas que el colegio adoptó respecto a la familia.

Lo que sí se sabe es que la investigación está en curso. Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias exactas del episodio y determinar las eventuales responsabilidades . Por ahora, no hubo pronunciamientos oficiales por parte del establecimiento ni de la institución policial a la que pertenecería la madre de la nena.

Este no es el primero de este tipo registrado en la provincia de Córdoba en lo que va del año . Entre fines de agosto y principios de septiembre, al menos otros dos episodios similares tuvieron lugar en escuelas cordobesas . En uno de ellos, ocurrido en un colegio de la zona norte de la capital, las autoridades secuestraron un revólver, balas, un cuchillo y una manopla de acero que un grupo de alumnos había llevado al establecimiento.

El segundo caso se registró en un Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) , donde un estudiante secundario ingresó con una réplica de arma de fuego. Padres, docentes y directivos de distintos establecimientos analizan, desde entonces, de qué manera reforzar los controles y la prevención dentro de las instituciones educativas.

Fuente: Infobae