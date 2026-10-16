Acusaron a un policía exonerado de Rosario por abusar y matar a una joven de 26 años

El policía exonerado Eliel Gerónimo Schiffo (37) fue acusado este jueves por haber abusado sexualmente y matado a Bárbara Camila Aragón (26) el sábado de la semana pasada en la pensión en la que vive el hombre, en el barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario. Declaró durante la audiencia que había tomado cocaína todo el día previo al femicidio e indicó que fue un “accidente” en medio de una práctica sexual. No obstante, tanto la fiscal Marina Bertolotti y la jueza Luciana Vallarella rechazaron su argumento, por lo que quedó preso hasta la realización del juicio.

De acuerdo a los datos ventilados por la fiscal Bertolotti, Aragón fue desde la ciudad de Villa Gobernador Gálvez –donde vivía– hasta la pensión de Schiffo para brindar un servicio sexual. Lo hizo en un auto de aplicación, cuyo chofer fue clave para poder esclarecer el caso.

La joven llegó al inmueble de Juan José Paso y Banco Nación aproximadamente a las 11.45 del sábado. El traslado lo pagó vía transferencia bancaria Schiffo al conductor.

Aragón le contó al chofer de la aplicación que era trabajadora sexual y que la había citado un cliente en el lugar de destino. Es más, le pidió que una hora después vaya a buscarla a la pensión para llevarla hasta su hogar.

Todo cambió cuando la joven le mandó un mensaje al conductor a los diez minutos de ingresar para pedirle que la buscara inmediatamente, ya que el cliente no tenía dinero para pagar. El chofer volvió a la propiedad de Juan José Paso y Banco Nación, le escribió a la mujer, pero ella nunca salió. Al cabo de varios minutos, se fue.

En esa ventana de tiempo que se estima que fue de entre 15 y 20 minutos, Schiffo abusó sexualmente de la víctima, a quien asfixió con sus manos hasta matarla. También apagó el celular de ella. Fue esa situación la que advirtió a las amigas y a la familia de Bárbara, quienes hicieron la denuncia para activar la búsqueda de paradero , publicaron un pedido de colaboración de información vía redes sociales y recolectaron datos para conocer dónde había estado por última vez.

El conductor de la aplicación que había llevado a Bárbara, al ver los posteos en las redes sociales , se comunicó con la familia y le contó que él la había llevado a esa pensión y que nunca salió de la misma, pese a haberle solicitado que la recogiera. Además, brindó el nombre de quien había realizado la transferencia para abonar el viaje, que fue el último cliente que había pedido un servicio sexual. Esa situación derivó en que allegados y el Comando Radioeléctrico se dirigieran a la propiedad donde vive el policía exonerado desde julio/agosto pasado.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en un sector de la cocina, debajo de la mesada, envuelto en una frazada, sobre una valija y una caja de reparto. Tenía lesiones en el cuello y signos de abuso, que posteriormente fueron constatados en la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario.

En medio de la imputación, Schiffo hizo uso de la palabra y señaló que había tomado cocaína todo el viernes. Agregó que el femicidio habría sido un “accidente” producto de una supuesta práctica sexual que se le “fue de las manos”.

“La versión que él dio no se condice para nada con la evidencia que tenemos reunida a menos de una semana de ocurrido el hecho”, afirmó después la fiscal Bertolotti en conferencia de prensa.

La jueza Vallarella ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para el acusado.

Por su parte, Blanca, la mamá de la joven, dijo en Canal 3: “Fue muy doloroso, muy feo tener que escuchar todo lo que pasó, todo lo que le hicieron con tanta saña, con tanta maldad. No tiene explicación, no tiene motivo”.

“Mis nietos hoy están preguntando por su mamá y lamentablemente lo teníamos que hacer en algún momento. Esperamos el día, pero lo tuvimos que hacer hoy y tener que contarles la verdad”, añadió Blanca respecto de que tuvo que contarle el femicidio a sus dos nietos de 6 años.

Tal como publicó Infobae, Schiffo había sido condenado en 2021 a la pena de 6 años de prisión por haber tenido un rol protagónico dentro de una banda narco de su Reconquista natal. Sin embargo, luego de haber sido exonerado de la Policía santafesina, en julio de 2024 fue detenido en Rosario por usurpación de títulos y honores. Es porque lo aprehendieron en Vía Honda, una zona carenciada del suroeste de Rosario, donde se le incautó una réplica de pistola, un arma blanca y prendas policiales.

Fuente: Infobae