Acusan a una cajera de La Plata de desviar hasta $400.000 diarios con un QR propio: compró un auto y viajó a Brasil

Una cajera de 26 años fue denunciada por la dueña de un supermercado de La Plata , acusada de desviar a una cuenta personal los pagos de los clientes mediante un código QR que colocaba sobre el del comercio.

Según la denunciante, la empleada se habría quedado con entre $300.000 y $400.000 diarios desde el 21 de agosto hasta el 16 de octubre, cuando fue descubierta.

El caso ocurrió en un local ubicado en la calle 15, entre 39 y 40. La trabajadora, identificada con las iniciales R.B.A., había ingresado al supermercado en abril de este año.

De acuerdo con la denuncia, a la que accedió el medio local La Buena Info , la joven colocaba todos los días un código QR propio sobre el que utilizaba el negocio. De esa manera, los clientes creían que estaban pagando sus compras al supermercado, pero el dinero habría terminado en la cuenta de la empleada.

La comerciante también aseguró que, durante el período investigado, la cajera compró un auto y se fue una semana de vacaciones a Brasil . La Justicia deberá determinar si esas operaciones tienen relación con el presunto desvío de dinero.

Según el relato de la propietaria, la maniobra habría comenzado el 21 de agosto y continuado hasta el 16 de octubre, cuando sorprendieron a la empleada colocando el código QR sobre el del comercio.

La denunciante sostuvo que la joven también eliminaba del sistema los productos que registraba en la caja, una práctica que habría permitido ocultar las diferencias entre las ventas realizadas y el dinero efectivamente ingresado al supermercado.

El mecanismo denunciado consistía en modificar el destinatario de los pagos electrónicos sin que los clientes lo advirtieran. Al escanear el código, los compradores realizaban la transferencia convencidos de que estaban abonando al establecimiento.

La dueña del negocio calculó que las pérdidas oscilaban entre $300.000 y $400.000 por día. Sin embargo, todavía no se informó una cifra total de dinero presuntamente desviado ni se precisó cuántas operaciones quedaron comprometidas.

Tras descubrir la presunta maniobra, la propietaria del supermercado realizó una denuncia que posteriormente fue ratificada ante la Justicia.

Entre los elementos aportados figura el código QR que, según la acusación, utilizaba la empleada para recibir los pagos. La comerciante también aseguró contar con grabaciones de video que permitirían reconstruir lo ocurrido.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 8 de La Plata, encabezada por Martín Almirón, que deberá analizar las pruebas y establecer el alcance de las operaciones denunciadas.

Por el momento, no se informó que la joven haya sido detenida ni que exista una imputación formal. La denuncia se encuentra bajo investigación y las acusaciones todavía no fueron acreditadas judicialmente.

Fuente: TN