A qué hora se esperan las tormentas más fuertes este sábado 3 de octubre en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico y anticipó una jornada con tormentas fuertes este sábado 3 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense .

Según el organismo, el mal tiempo comenzará durante la madrugada , con una probabilidad de entre 40% y 70% de tormentas aisladas . Las condiciones empeorarán durante la mañana , cuando la posibilidad de tormentas fuertes ascenderá a entre 70% y 100% .

Hacia la tarde , las condiciones tenderán a mejorar y las precipitaciones perderán intensidad. Para ese momento, el SMN prevé entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias aisladas .

Fuente: TN