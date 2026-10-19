$1300 millones de inversión en el norte de la Ciudad: transformaron un antiguo galpón ferroviario en un centro de salud para atención primaria, pediatría y otras especialidades

El gobierno porteño anunció la apertura de un nuevo centro de salud en el barrio de Colegiales , que permitirá a los pacientes recibir atención en clínica médica y especialidades en la zona norte de la Ciudad.

Se trata del CeSAC 51 (Centro de Salud y Acción Comunitaria) que funciona en Moldes y Zabala , en el Parque Ferroviario Colegiales, y ocupa 274 metros cuadrados.

De acuerdo a la información oficial, los trabajos demandaron $1333 millones, para recuperar y equipar un viejo galpón ferroviario, donde ahora se pueden atender, con prioridad, los residentes en la Ciudad.

El centro médico cuenta con profesionales que se desempañan en la siguientes especialidades:

“Este nuevo CeSAC es una puerta de entrada muy importante al sistema público de salud. La atención primaria no es solamente el lugar donde uno hace una consulta: es donde podemos prevenir, detectar problemas de manera temprana, hacer seguimientos y ordenar el recorrido de cada paciente dentro de toda la red. La idea es que el vecino tenga un equipo de salud que lo conozca y que, cuando necesite un estudio, un especialista o una atención de mayor complejidad, pueda vincularlo con los centros de diagnóstico o con los hospitales”, dijo el ministro de Salud Fernán Quirós en la recorrida por el nuevo centro médico.

Para recibir atención de manera gratuita en los CeSAC, los pacientes pueden hacerlo por distintas vías:

Según informa el comunicado oficial, la Ciudad lleva adelante un plan de obras que abarca a hospitales, centros de diagnóstico y de salud en el perímetro porteño.

Son más de 500 las nuevas unidades de terapia intensiva de los hospitales Vélez Sarsfield, Ramos Mejía y Fernández; ampliaciones en las guardias de los hospitales Pirovano, Tornú y Udaondo; y nuevos consultorios externos en el Piñero, Rivadavia y Penna. También se actualizaron áreas en el Muñiz, Durand, Argerich, Penna y Álvarez.

Además de los trabajos en los hospitales, en más de 20 CeSAC se realizaron obras, incluyendo la ampliación de consultorios, relocalizaciones y puesta en valor de edificios.

Fuente: La Nación