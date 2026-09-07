Yategate: la Fiscalía de Cámara pidió que Sofía Clerici siga siendo investigada

El fiscal de la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, pidió que la modelo Sofía Clerici siga siendo investigada en la causa por del “ Yategate ”, el viaje de lujo que hizo en 2023 a Marbella con el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y por el que fue imputada de presunta testaferro.

Clerici fue sobreseída en la causa y el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola apeló esa decisión. Ahora el fiscal de la Cámara mantuvo ese pedido para que el tribunal revea la decisión y debe presentar los fundamentos de su postura, informaron a Clarín fuentes judiciales.

A mediados de agosto, el juez federal Luis Armella sobreseyó a Clerici porque un peritaje de la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que la mujer no recibió dinero de Insaurralde. La imputación contra Clerici era como presunta testaferro del ex funcionario para determinar si era la verdadera dueña de su casa en Nordelta, de los 569.911 dólares en efectivo que le secuestraron y de otras propiedades.

"La prueba recabada a lo largo de la investigación, la cual se ha extendido ya por casi 3 años, no ha permitido establecer la existencia de un vínculo de naturaleza económica entre Sofía Clerici y Martín Insaurralde que permita relacionar los fondos secuestrados en el domicilio de aquella con el patrimonio o las actividades económicas de este último o su entorno", sostuvo el juez en su resolución. La causa hoy está a cargo de un nuevo magistrado. Juan Tomás Rodríguez Ponte asumió como titular del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.

Insaurralde y Clerici comenzaron a ser investigados en septiembre de 2023 cuando hicieron un viaje a Marbella en el que pasearon por el mar mediterráneo a bordo del yate “Bandido”. La causa es por posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito y entonces Insaurralde era jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof y renunció al cargo.

En 2024, los fiscales Mola y Diego Velasco pidieron la indagatoria de Insaurralde porque sus ingresos no podían justiciar su nivel de vida. También la de los hijos, la ex esposa y otros familiares del ex intendente como presuntos testaferros. Además es investigada Jesica Cirio, la modelo y conductora que fue esposa del ex funcionario.

Hace unos meses se conoció un video que grabó Cirio en el que muestra millones de dólares en bolsas, cajones y una valija en el vestidor de Insaurralde en la casa de San Vicente en la que vivían cuando estaban casados.

Clerici fue la primer sobreseída de la causa luego de un peritaje que se hizo sobre los bienes de todos los acusados. Los peritos encontraron inconsistencias en el patrimonio de Insaurralde y concluyeron que no se pudo determinar un vínculo económico entre él y Clerici. Con eso, la modelo fue sobreseída.

Pero la Fiscalía objetó esa decisión. El fiscal Mola consideró que todavía hay medidas de prueba por hacer y que no se puede descartar el vínculo entre Clerici e Insaurralde solo por el peritaje contable.

En esa línea, el fiscal pidió que se analicen llamados de Clerici y si visitó a Insaurralde en su casa del barrio privado "Fincas de San Vicente". También planteó que se debe rastrear el origen de los fondos de los 500 mil dólares y de cómo adquirió propiedades de lujo como su casa en Nordelta y un auto Ford Mustang.

El caso llegó a la Cámara Federal de La Plata donde el fiscal Iglesias compartió el criterio y pidió que se revoque el sobreseimiento de Clerici para que siga siendo investigada en la causa.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín