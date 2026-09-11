Vuelve el frío intenso al AMBA y también puede haber lluvias: qué dice el pronóstico para este fin de semana

El invierno se resiste a irse de la Ciudad de Buenos Aires . Tras algunos amagues en la semana, el finde vendrá nuevamente con temperaturas bajas , que no invitan a salir de casa y que incluso pueden venir con algunas lluvias .

Para hoy se espera una máxima de 18°C , pero estará acompañada por un aumento de la nubosidad y viento del sudeste, con velocidades de entre 13 y 31 km/h. Durante la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones, que según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se ubicará entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 12 °C .

El sábado llegará el tramo más frío del cambio de tiempo. La mínima será de 9°C y la máxima apenas alcanzará los 12°C, con cielo cubierto durante toda la jornada y una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%.

A las bajas temperaturas se sumará el viento del sudeste , que soplará entre 23 y 31 km/h durante todo el día. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde, por lo que el frío se hará sentir con mayor intensidad.

El domingo continuará el tiempo frío, aunque con mejores condiciones meteorológicas. La temperatura mínima será de 6 °C y la máxima llegará a 14°C . No se esperan precipitaciones y, de acuerdo con el pronóstico, el cielo podría presentar mejores condiciones durante la segunda mitad del día.

El viento también perderá intensidad respecto del sábado. Durante la mañana soplará del este, entre 7 y 12 km/h, mientras que por la tarde y la noche rotará al noreste , con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas, nevadas y vientos para distintas zonas del país durante este viernes. Los avisos abarcan 13 provincias . Las alertas por tormentas y lluvias alcanzan sectores de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Neuquén, con posibilidad de lluvias abundantes, ráfagas fuertes y caída de granizo. Para algunas de las zonas bajo advertencia se estiman acumulados de entre 30 y 60 milímetros , con registros que podrían ser superiores en forma localizada.

Fuente: Clarín