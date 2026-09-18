Volaba por primera vez en un ala delta motorizada y murió tras chocar con unos cables

Un hombre murió este jueves en Misiones cuando el ala delta motorizada que piloteaba impactó con cables del tendido eléctrico y cayó en una zona rural cercana a Posadas . Según declaró su madre ante la Policía, era la primera vez que utilizaba el equipo para volar.

El accidente ocurrió durante la tarde, cerca de las 17.30 , en el paraje Ojo de Agua , ubicado a unos tres kilómetros al sudeste de la capital provincial y la víctima fue identificada como Alexander Koch , de 40 años .

Según la reconstrucción realizada por los investigadores y citada por medios locales, el hombre alcanzó a desplazarse unos 250 metros antes de que la aeronave quedara enganchada en los cables y terminara precipitándose sobre un sector de pastizales . El impacto le provocó a la víctima heridas mortales , mientras que el ala delta motorizado se incendió por completo .

Cuando los primeros efectivos llegaron al lugar encontraron los restos de la aeronave destruidos por el fuego y constataron la muerte del piloto .

En el paraje Ojo de Agua trabajaron efectivos policiales, integrantes de la Policía Científica de San Isidro , bomberos, personal de EMSA y el médico de turno.

Durante el procedimiento, el médico que intervino constató la muerte de Koch y dispuso la realización de una autopsia. Posteriormente, la Policía trasladó los restos a la Morgue Judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Hace dos meses, a varios miles de kilómetros de distancia de Misiones, en la ciudad de Voss, Noruega , el campeón mundial de ala delta, Jon Gjerde , sufrió la rotura de su unidad durante una exhibición de vuelo y comenzó a caer al vacío.

Gjerde quería dar una vuelta completa. En el video, grabado gracias a una cámara instalada en el aparato, se puede ver cómo lo realiza una primera vez con éxito, pero cuando comienza el segundo giro su ala delta no resiste, se rompe en dos pedazos y entonces el hombre comienza a caer.

Gjerde supo conservar la calma y abrir su paracaídas de emergencia . Cayó en el agua del lago , fue rescatado por una pequeña embarcación y solo recibió algunos golpes.

Fuente: Clarín