Un violento choque frontal en ruta 12 deja tres muertos: dos de las víctimas eran de Entre Ríos y una de Corrientes

Un fatal accidente vial ocurrido este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 12 significó la muerte de tres personas . El choque frontal lo protagonizaron dos autos y tuvo lugar entre las localidades correntinas de Villa Olivari e Ituzaingó .

El siniestro se registró pasadas las 13, a la altura del kilómetro 1.225. En el lugar colisionaron un Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze. Todavía no están claros los motivos que llevaron a los vehículos a chocar frontalmente.

En el Chevrolet Meriva viajaba únicamente Rafael Domínguez , de 78 años de edad y oriundo de Berón de Astrada, Corrientes . Mientras que en el otro vehículo accidentado, el Chevrolet Cruze, era conducido por Diego Almada , de 46 años, quien iba acompañado por Milagros Agustina Marioni , de 26 años de edad.

Ambos provenientes de la provincia de Entre Ríos . El hombre domiciliado en Cerrito y la joven en Hernandarias. A raíz del fuerte impacto, las tres víctimas murieron en el acto .

De acuerdo con lo publicado por el medio El Litoral, tras la alerta recibida, efectivos de la Comisaría de Distrito Villa Olivari concurrieron rápidamente a la zona del desastre para realizar las primeras actuaciones y peritajes correspondientes. No hay indicios aún de lo que ocurrió.

En el lugar del hecho trabajaron agentes de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) y dotaciones de Bomberos Voluntarios pertenecientes a las localidades de Ituzaingó y Villa Olivari.

Al conocer la noticia de la muerte de los entrerrianos , sus familiares y amigos postearon varios mensajes en las redes sociales a manera de despedida.

La hermana de Marioni , dejó un sentido y extenso mensaje en sus redes sociales: "Hoy me toca despedirme de vos, y todavía no puedo entender cómo se supone que tengo que hacerlo. Siento que una parte de mi corazón se fue con vos y que nada va a volver a ser igual".

Luego, agregó: "Gracias por haber sido mi hermana, por cada instante compartido y por haber dejado una huella que nadie podrá borrar ", y cerró: "Te amo hoy, mañana y para toda la eternidad . Hasta que algún día volvamos a encontrarnos".

Por otro lado, otro joven, emparentado con Marioni y con una relación de amistad con Almada , también usó las redes para despedir a ambos.

" Vuela alto, amigo , me quedo con todo lo bueno que pasamos", posteó el joven, y cerró: "Gracias por los consejos, te quiero, amigo Diego ".

Fuente: Clarín