Violento asalto a una jueza de La Plata y a su hijo: los mantuvieron cautivos dentro de la casa por más de una hora

Claudia Greco , titular del Juzgado Correccional N° 4 de La Plata , y su hijo, fueron víctimas de un violento asalto en su casa de la zona de Tolosa, donde tres delincuentes irrumpieron y los mantuvieron cautivos dentro de la propiedad durante casi una hora y media.

El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 14.30 en una vivienda de la calle 531 bis entre 2 y 3. La magistrada se encontraba junto a su hijo de 24 años cuando los asaltantes ingresaron a la propiedad a cara descubierta y dejaron saber que contaban con información previa sobre ella: según trascendió en diario El Día de La Plata, le aseguraron que sabían quién era y que “la habían batido”.

Los ladrones exigieron saber dónde estaba la caja fuerte, aunque en la casa no había ninguna. En medio de las amenazas, presionaron a Greco para que colaborara y le advirtieron que, de lo contrario, su hijo “ la iba a pasar mal ”. Madre e hijo permanecieron juntos y reducidos, vigilados por uno de los delincuentes. En paralelo, los otros dos revolvían los distintos ambientes y la planta alta de la casa .

En un momento, los delincuentes le reclamaron joyas y objetos de oro. La respuesta de la jueza remitió a un antecedente similar que vivió hace más de 9 años: “Me lo robaron en 2017”.

Es que la casa de Greco ya había sido escenario de otro violento asalto en mayo de aquel año, cuando delincuentes redujeron primero a una empleada doméstica y luego sorprendieron a la dueña.

En aquella oportunidad, la magistrada también había advertido que los atacantes parecían conocer detalles de su actividad judicial e incluso uno la acusó de haber enviado a prisión a un familiar. Los responsables de ese episodio terminaron condenados .

Esta vez, los delincuentes permanecieron en el inmueble hasta aproximadamente las 16. Se apoderaron de parte del sueldo de Greco, dólares y tres valijas cargadas con diferentes objetos.

Con el celular de la magistrada realizaron varias transferencias y también utilizaron sus tarjetas: de acuerdo con la información conocida hasta el momento, concretaron al menos una compra por alrededor de dos millones de pesos, según indicó el diario La Plata1 . Antes de escapar, ataron a la jueza y a su hijo para ganar tiempo y garantizar la fuga.

Tras conocerse el hecho, llegaron el fiscal de turno, altos mandos policiales, autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense, personal de la DDI y efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona, indicaron fuentes policiales a Infobae .

Fuente: Infobae