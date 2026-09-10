VILLA GESELL: Reconocieron al personal policial y al fiscal que intervino en una causa de trata de personas

ZONALES





El Municipio entregó distinciones a integrantes de la Policía Bonaerense y al fiscal Walter Mercuri por su intervención en una investigación que permitió liberar a víctimas y avanzar en el esclarecimiento del caso.





La Municipalidad de Villa Gesell realizó un reconocimiento al personal policial y al fiscal interviniente en una investigación por trata de personas, durante un acto desarrollado en el Centro Comunitario La Carmencita.





La distinción fue establecida mediante el Decreto Municipal N.º 1477, a través del cual se declaró como “Personalidad Destacada” al fiscal de Madariaga, Dr. Walter Mercuri, y al personal policial que participó del procedimiento, en reconocimiento a la labor desarrollada durante la investigación.





El acto fue encabezado por el intendente Gustavo Barrera y contó con la presencia del secretario de Seguridad, Mauricio Andersen; el fiscal Walter Mercuri; la superintendenta de Políticas de Género de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comisaria general Sonia Sampelunque; el director de la DDI Dolores, comisario mayor Ernesto Tassi, y efectivos policiales.





Durante el encuentro, Mercuri explicó que se trató de una investigación de extrema gravedad y señaló que las víctimas se encontraban encerradas y alejadas de sus familias, además de haber sido privadas de dinero, teléfonos celulares y documentación. Según explicó el fiscal, eran obligadas a ejercer la prostitución.





Mercuri destacó especialmente la rapidez con la que se desarrolló el procedimiento. Según detalló, entre la recepción de la denuncia y la liberación de las víctimas transcurrieron solamente dos días.





La investigación también permitió detectar la posible existencia de otras víctimas a partir de documentación encontrada durante el procedimiento. Ese material posibilitó ampliar las líneas investigativas y avanzar sobre otras situaciones vinculadas con el caso.





El fiscal resaltó además el trabajo realizado por el personal policial y la colaboración de la DDI de Mar del Plata para identificar y localizar a víctimas que habían sido trasladadas hasta la ciudad de La Plata.





Durante su intervención, Mercuri destacó la rapidez, el compromiso y el profesionalismo de los efectivos que participaron de la investigación y remarcó la importancia de la coordinación entre las distintas áreas para abordar delitos de estas características.





Por su parte, Sonia Sampelunque puso el acento en la necesidad de incorporar la perspectiva de género y la sensibilización en la formación de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, destacó las capacitaciones vinculadas con la Ley Micaela y el trabajo multiagencial entre la Policía, la Justicia, las áreas municipales de género, las secretarías de Seguridad y la comunidad.





El secretario de Seguridad, Mauricio Andersen, explicó que el reconocimiento surgió luego de tomar conocimiento de las actuaciones y del resultado obtenido durante el procedimiento. En ese marco, destacó la articulación entre el Municipio, la Justicia y las fuerzas de seguridad para intervenir frente a situaciones de trata de personas.





Finalmente, el intendente Gustavo Barrera felicitó a los efectivos distinguidos y al fiscal por el trabajo desarrollado. “Se corrige en privado y se felicita en público”, expresó, al remarcar la importancia de reconocer públicamente el compromiso y los resultados obtenidos.





Barrera también destacó la labor del secretario de Seguridad, Mauricio Andersen, y del equipo de la Secretaría de Seguridad, al tiempo que pidió a los jefes policiales presentes que transmitieran su felicitación al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, por el acompañamiento brindado durante la investigación.





El jefe comunal remarcó así la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Municipio, la Policía y la Justicia para enfrentar delitos complejos y proteger a las personas víctimas de situaciones de explotación.





El personal reconocido





Recibieron las distinciones el comisario inspector Cristian Luján Carreras, de la SubDDI Villa Gesell; el oficial ayudante Matías Duarte, el subteniente Alejandro Agli, el sargento Matías Mujica, el subteniente Damián Estanga, el oficial Lisandro Giles y el oficial Juan Pablo Moyano, todos pertenecientes a la SubDDI Villa Gesell.





También fue reconocida la oficial subinspectora Yésica Martínez, de la Comisaría de la Familia y la Mujer de Villa Gesell, además del fiscal Walter Mercuri.