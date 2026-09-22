VILLA GESELL: El intendente alertó que 14.000 geselinos podrían verse afectados por la modificación del régimen de zona fría

ZONALES





Gustavo Barrera, manifestó su preocupación ante el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y que podría afectar a 90 municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Villa Gesell.





La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen en el Senado, propone modificar el esquema vigente y limitar el alcance del beneficio que actualmente permite a las familias acceder a una reducción en el costo del gas.

El proyecto será tratado por la Cámara de Senadores en la sesión prevista para el jueves 24 de septiembre. Ante esta situación, Barrera pidió a los legisladores que contemplen el impacto que la medida tendría en las familias de los 90 municipios bonaerenses alcanzados.

En el caso de Villa Gesell, el intendente señaló que, de aprobarse la modificación, 14.000 usuarios de la ciudad podrían verse perjudicados por la pérdida del beneficio de Zona Fría.

“Ahora nos están por sacar la Zona Fría, espero que no se apruebe porque incrementaría la factura de gas entre un 30 y un 50%. Meses atrás nos reunimos en el Congreso Nacional con diputados y senadores tratando de impedir que este proyecto avance”, manifestó Barrera.

En el caso de Villa Gesell, el intendente remarcó la importancia de preservar el beneficio para los hogares de la ciudad, especialmente frente a las condiciones climáticas de la región y al impacto que un incremento en las facturas de gas tendría sobre la economía familiar.

“Una vez más el Gobierno Nacional le pone la mano en el bolsillo al pueblo para favorecer otros intereses y si ya estábamos en una situación crítica, esto viene a ratificar o ahondar más la crisis que estamos atravesando”, sostuvo.

De cara a la sesión del 24 de septiembre, Barrera pidió a los senadores que analicen las consecuencias de la modificación para los 90 municipios bonaerenses alcanzados por el régimen y que “legislen a favor del pueblo”.