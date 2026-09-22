Qué se sabe de los dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita: ingresaron al mar y no pudieron volver

ZONALES





La Prefectura Naval Argentina mantiene activo un amplio operativo para localizar a dos kayakistas que ingresaron al mar durante la mañana del lunes en Santa Teresita y no pudieron regresar a la costa. Las tareas de búsqueda se desarrollan en condiciones adversas, con lloviznas y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.





Los hombres, de 64 y 43 años, habían salido alrededor de las 10. Minutos después, uno de ellos se comunicó telefónicamente con las autoridades para informar que la corriente les impedía volver y que ambos se encontraban a la deriva.





A partir de ese aviso, Prefectura activó el protocolo de búsqueda y rescate. El operativo comenzó con el envío de una moto de agua y posteriormente fue ampliado con embarcaciones, patrullajes por la playa y un avión proveniente de la Estación Aérea San Fernando.





Quiénes son los kayakistas desaparecidos y dónde fueron vistos por última vez





Los dos hombres ingresaron al mar durante la mañana del lunes. Antes de hacerlo, se habían presentado en la sede local de Prefectura, donde los agentes les advirtieron que se encontraba vigente una alerta meteorológica y que estaba expresamente prohibido navegar bajo esas condiciones.





Pese a la advertencia, ambos decidieron adentrarse en el agua. Poco después, uno de ellos llamó por teléfono para pedir auxilio y señaló que la corriente les impedía alcanzar nuevamente la costa.





Durante la comunicación, precisaron que estaban a la deriva frente a la calle 29 de Santa Teresita, a más de tres kilómetros de la playa. Ese fue el último punto informado antes de que se perdiera contacto con ellos.





Las autoridades también difundieron las características de las embarcaciones para facilitar su identificación: uno de los kayaks es un Karku de color verde y el otro, un Escualo turquesa.