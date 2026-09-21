Video: manejaba alcoholizado con tres nenes en el auto, perdió el control, chocó y mató a una mujer

Un hombre manejaba alcoholizado, perdió el control de su auto y se desvió de carril. A causa de ello, chocó contra otro vehículo y mató a una mujer de 44 años.

El accidente ocurrió el sábado por la tarde sobre la avenida Otero, a la altura de la calle Rivera Indarte, en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo. La víctima fue identificada como Mariela Pollio, una vecina de González Catán.

Según precisaron fuentes de la investigación, el conductor de un Renault 19 perdió el control, atravesó el boulevard central y terminó chocando contra el Citroën C4 en el que iba la víctima, que regresaba a su casa luego de trabajar.

El auto era manejado por Raúl Bejas, de 38 años. Según los testigos, el hombre tenía un fuerte aliento a alcohol al momento del choque. Además, viajaba acompañado por una mujer y tres menores, quienes sufrieron heridas leves.

Después del impacto, Bejas intentó escapar , pero quedó internado bajo custodia en el Hospital Eva Perón.

Luego del impacto, los inspectores de tránsito que trabajaron en el lugar le realizaron un test de alcoholemia que dio positivo , aunque no se precisó cuál fue el resultado. De todos modos, también se le practicó una extracción sanguínea para realizar la correspondiente pericia toxicológica.

En el marco de la investigación, el juez de Garantías N° 2 de Morón, Ricardo Fraga, dispuso la detención del conductor. El caso quedó a disposición del fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6 de Morón.

Pollio era empleada de comercio y trabajaba en la tienda Coppel de Catán. Estaba casada con un hombre que trabaja como mecánico y tenía tres hijos: una joven de 21 años y dos varones de 18 y 6 años.

Tras conocerse su muerte, sus amigas la despidieron en las redes sociales. “Querida amiga Marie. Todavía no puedo creer que te hayas ido. El silencio que dejás es muy grande y duele en el pecho”, escribió una mujer.

“Todavía no caigo de esta triste noticia, por qué a vos, mi bella y gran amiga”, sumó otra y agregó: “A pesar de todo siempre estabas con una sonrisa, jamás me demostraste tristeza”.

Fuente: TN