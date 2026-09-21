Violencia a la salida de un bar en Córdoba: dos hombres tiraron al piso y golpearon a otro durante una discusión

Una pelea entre dos hombres terminó con una brutal agresión en la calle durante la madrugada del sábado en el barrio Cerro de las Rosas, en la ciudad de Córdoba . Cuando uno de ellos quedó en el piso, un tercero intervino y le dio una fuerte patada en la cara.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de Catch , un bar ubicado en la zona de Fernando Fader y Gigena. Un vecino que compartió el video comparó la agresión con la patada que recibió Fernando Báez Sosa durante el ataque que terminó con su asesinato. “Patada a lo Thomsen, casi lo matan” , expresó el hombre al describir la escena.

De acuerdo con su relato, el enfrentamiento habría comenzado por una discusión relacionada con el estacionamiento. “El del Mustang quería estacionar y la camioneta avanzar, se ve que los dos estaban alcoholizados ”, contó el vecino a El Doce .

Según esa versión, después de la discusión, el conductor del Mustang habría dado la vuelta y estacionado en otra esquina, pero luego los otros hombres lo habrían ido a buscar. Fue entonces cuando se produjo la pelea que quedó registrada por las cámaras.

“ Casi lo matan y se fue a bailar al boliche como si nada después ”, aseguró el vecino.

El episodio volvió a poner en escena los reclamos de habitantes del sector, quienes aseguran que las peleas, los ruidos molestos y otros disturbios son frecuentes durante los fines de semana .

Según testimonios recogidos por El Doce , algunos vecinos cuestionaron la actividad nocturna en la zona y reclamaron mayores controles.

“ Todos los fines de semana los vecinos de Fernando Fader y Gigena, en el Cerro de las Rosas, debemos soportar estas escenas ”, expresó uno de ellos. Y agregó: “Esto es zona liberada. Violencia, alcohol, y demás porquerías. ¿Los vecinos no tienen derecho a vivir y descansar?”.

El mismo vecino denunció que son habituales “ la música a todo volumen, gritos, picadas, peleas ” y sostuvo que los incidentes se repiten porque el bar funcionaría como boliche sin habilitación. Por el momento, no se informaron detenciones ni denuncias vinculadas al violento hecho.

Fuente: TN