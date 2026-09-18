Video: intentaron robarle el auto, se resistió y los motochorros le dispararon cuatro veces

Un hombre de 45 años fue baleado cuatro veces durante un intento de robo de su auto en Mar del Plata . El ataque ocurrió esta mañana en la calle García Lorca al 600, en el barrio Punta Mogotes .

Todo comenzó cuando la víctima, que estaba a bordo de un Peugeot 208, fue sorprendido por un asaltante que se bajó de una moto negra de 150 cc y lo amenazó con un arma. Una cámara de seguridad de la zona mostró que el hombre se resistió y enfrentó al delincuente .

En medio del forcejeo, el ladrón cayó al asfalto y realizó un primer disparo al aire . Como el conductor no desistió, le disparó otras tres veces .

A pesar de las heridas, la víctima logró ponerse de pie y continuó enfrentando a los asaltantes . En las imágenes se escucha al cómplice que permanecía sobre la moto incitar al atacante a dispararle de nuevo . Apenas unos segundos después, ambos escaparon sin concretar el robo.

El hombre subió a su Peugeot 208 y se retiró del lugar. Poco después fue asistido en la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 8 de Punta Mogotes y luego trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata .

La víctima entró al quirófano para ser intervenido por las heridas de arma de fuego. Presentaba lesiones en el abdomen y las piernas , y su pronóstico era reservado. Según pudo saber TN , está estable.

El ataque ocurrió cerca de las 10:37 y generó un operativo policial en la zona. Los investigadores trabajan para determinar desde dónde fueron efectuados los disparos e identificar a los dos sospechosos.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán , quien deberá establecer disponer las medidas para avanzar en la identificación de los autores.

Fuente: TN