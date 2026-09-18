Neuquén: una mujer entró a una escuela con una tijera, atacó por la espalda a una alumna y le perforó un pulmón

Una adolescente de 15 años fue atacada por la espalda con una tijera mientras estaba sentada con un grupo de amigas en el patio de una escuela de Zapala , Neuquén . Una de las heridas le provocó un neumotórax traumático y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital.

El ataque ocurrió el miércoles 16 de septiembre, entre las 18 y las 18.30, en el predio de la Escuela N°12 , ubicada en la zona de las calles Tierra del Fuego, Las Lajas y Chos Malal.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, una mujer de 21 años, identificada por sus iniciales Y.B.C., ingresó al lugar y caminó directamente hacia la adolescente , que se encontraba de espaldas y acompañada por otras chicas.

Sin decirle nada, según la acusación, sacó una tijera y la atacó por sorpresa.

“Con clara intención de provocarle daño y aprovechando que ella estaba de espaldas, sacó una tijera y la atacó sorpresivamente provocándole tres heridas punzantes en distintas regiones del cuerpo”, explicó el fiscal Marcelo Jofré durante la audiencia en la que se formularon cargos contra la sospechosa.

En rigor, una de las heridas le provocó a la adolescente un neumotórax traumático , una lesión que puede producirse cuando un traumatismo daña el pulmón y permite que ingrese aire en el espacio entre este órgano y la pared torácica. Como consecuencia, el pulmón puede colapsar de manera parcial o total .

La chica fue trasladada inmediatamente al Hospital de Zapala , donde recibió atención médica. Durante la audiencia judicial, la Fiscalía informó que evolucionaba favorablemente y estaba próxima a recibir el alta.

Por el momento, no trascendió cuál habría sido el motivo de la agresión ni qué vínculo existía entre la acusada y la víctima.

La audiencia de formulación de cargos se realizó el jueves. El fiscal Jofré, acompañado por el asistente letrado Eduardo Dedominichi, acusó a la joven de lesiones leves agravadas por alevosía .

El juez de garantías Maximiliano Bagnat avaló la imputación y estableció una serie de restricciones mientras continúa la causa.

La acusada tendrá prohibido acercarse a menos de 200 metros de la adolescente y tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio.

Las medidas estarán vigentes durante cuatro meses , el mismo plazo que la Justicia fijó para avanzar con la investigación y determinar qué desencadenó el ataque.

Fuente: TN